ÖCV zu Rede zur Lage der Union: Bildung und Sicherheit gemeinsam denken

Wien (OTS) -

Anlässlich der Rede zur Lage der Europäischen Union betont der Österreichische Cartellverband (ÖCV) die Bedeutung der Schulen und Hochschulen, sowie die sicherheits- und versorgungspolitisch voranzutreibende Unabhängigkeit Europas für eine zuversichtliche und krisenfeste Zukunft.

„Europäische Handlungsfähigkeit beginnt bei der Bildung des Individuums: In unseren Schulen und Universitäten. Europäische, wissenschaftliche Exzellenz kann nur durch kritisches Denken und einem werteorientiertem sowie moralischen Umgang mit neuen Technologien gewährleistet sein“, erklärt ÖCV-Präsident Michael Mostböck.

Gerade Künstliche Intelligenz biete große Chancen für Lehre und Forschung, dürfe aber eigenständige Urteilsfähigkeit und wissenschaftliche sowie ethische Redlichkeit nicht ersetzen. „Universitäten müssen dabei weiterhin Menschen und das einzelne Individuum bilden. Ein offener Diskurs ist die Basis – das muss eine Bildungseinrichtung aushalten können“, so Mostböck.

Gleichzeitig brauche Europa mehr Eigenständigkeit. „Der Erhalt der Freiheit und des Wohlstands setzen voraus, dass Europa sicherheits- und versorgungspolitisch unabhängiger wird. Dazu gehört eine strategische und selbstbewusste Neuausrichtung der Wehr-, Energie- und Agrarpolitik“, erklärt Mostböck.

Auch Österreich müsse dazu seinen Beitrag leisten. „Bildung, Sicherheit und Versorgungssicherheit sind keine getrennten Politikfelder. Gemeinsam entscheiden sie darüber, wie selbstbestimmt Europa in Zukunft handeln kann", so Mostböck, der in diesem Zusammenhang auf die jüngste Positionierung und kommende Projekte des ÖCV verweist.