Wien (OTS) -

Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 17. September 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder folgende Empfehlung beschlossen:

Empfehlung des ORF-Publikumsrats zur angemessenen Berücksichtigung aller Altersgruppen und der Anliegen der Familien und Kinder:

Laut Publikumsratsstudie 2025 halten insgesamt drei Viertel der Befragten (75%) für wichtig, dass der ORF Programm für alle Altersgruppen bietet. Rund zwei Drittel (65%) berichten, dass die jeweils eigene Altersgruppe im ORF sehr bzw. ziemlich gut berücksichtigt wird. Am besten sehen ORF-Nutzer:innen die Berücksichtigung von Alt und Jung im ORF bei den Informationsangeboten (69% sehr/ziemlich gut) und beim Sportangebot (65%) gegeben. In vergleichsweise geringerem Ausmaß wird dies beim Unterhaltungsangebot (55% sehr/ziemlich gut) sowie bei der Auswahl von Studiogästen und Interviewten (56%) wahrgenommen.

Der ORF soll künftig vor allem Jugendliche stärker berücksichtigen, fordern 36% der Befragten. Auch für Familien (32%), Kinder (30%) und ältere Generationen (29%) wird der Wunsch nach einer besseren Berücksichtigung geäußert. Mit Blick auf ältere Menschen soll sich der ORF in seinen Programmen vor allem mehr mit Gesundheit/medizinischer Versorgung (49%), dem Umgang mit dem Handy/digitale Kompetenzen (49%) sowie mit Pflege/Betreuung (47%) beschäftigen. Themenwünsche für Familien sind vor allem der Umgang mit dem Handy/digitale Kompetenzen (50%), Demokratiebildung/Mitbestimmung (49%), Schule/Bildung (48%) sowie Umgang mit Medien/Medienkompetenz (48%) und Gesundheit/psychisches Wohlbefinden von Kindern (47%). Der Publikumsrat empfiehlt der Geschäftsführung, diesen Anliegen des Publikums nachzukommen.

Beim Schwerpunkt des ORF-Publikumsrats am 3. Juni zur Berücksichtigung aller Altersgruppen und der Anliegen der Familien und Kinder in den ORF-Angeboten wurden darüber hinaus folgende Anliegen und Forderungen geäußert: