Grazer Ärztin Dr. Claudia Thorn bei „Steirische Unternehmerin des Jahres 2026“ ausgezeichnet

Steiermark/Graz (OTS) -

Bei der Prämierung „Steirische Unternehmerin des Jahres 2026“ am Mittwochabend in der Wirtschaftskammer Steiermark wurde Dr. Claudia Thorn, Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin und Gründerin der Dr. Claudia Thorn Academy, in der Kategorie „Beste Gestalterin“ ausgezeichnet. Frau in der Wirtschaft Steiermark und die WKO Steiermark vergeben den Preis jährlich an Unternehmerinnen, die mit ihren Leistungen Maßstäbe setzen.

Ausgezeichnet wurde damit ein Unternehmen, das sich einem lange tabuisierten Thema widmet: den Wechseljahren und der Gesundheit von Frauen ab 40. Thorn hat dazu ärztlich fundierte Onlinekurse, eine Community und eigene Produktlinien aufgebaut. Ihr Ansatz: Die Wechseljahre nicht als Abbau, sondern als Umbau des Körpers zu verstehen, den Frauen mit dem richtigen Wissen selbstbestimmt gestalten.

„Ich habe nie begonnen, um Preise zu gewinnen, sondern weil ich gesehen habe, wie viele Frauen funktionieren, obwohl sie sich längst nicht mehr wie sie selbst fühlen“, sagt Claudia Thorn. „Wechseljahre betreffen genau die Frauen, die Unternehmen führen, Teams halten und Familien tragen. Wer diesen Umbau ignoriert, verliert Kompetenz und Erfahrung mitten im Leben.“

Rund ein Drittel der weiblichen Erwerbsbevölkerung befindet sich in der Lebensphase rund um die Wechseljahre. Beschwerden wie Schlafstörungen, Erschöpfung oder Konzentrationsprobleme werden häufig nicht mit dem hormonellen Umbau in Verbindung gebracht. Thorn kennt das aus eigener Erfahrung: Ihre Beschwerden Anfang 40 wurden zunächst auch von ihr selbst nicht als Perimenopause erkannt.

Die Dr. Claudia Thorn Academy mit Sitz in Graz erreicht Frauen im gesamten deutschsprachigen Raum. Über 72.000 Menschen folgen der Ärztin auf Instagram, ihre Methode wurde 2025 mit dem Allowing Brilliance Award ausgezeichnet. Ihr erstes Buch erscheint im Februar 2027.