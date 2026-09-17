Erfolgreiche erste Saison: JUFA Hotel Werfenweng verzeichnet Top-Auslastung und etabliert sich als „offenes Haus“ für die Region

Graz/Werfenweng (OTS) -

Nur wenige Monate nach der offiziellen Eröffnung zieht das neue JUFA Hotel Werfenweng eine äußerst positive erste Zwischenbilanz. Mit einer nahezu vollständigen Auslastung im Sommer, einer starken Nachfrage im Herbst und vielversprechenden Prognosen für den Winter übertrifft der Start die wirtschaftlichen Erwartungen. Gleichzeitig beweist das Projekt eindrucksvoll, dass ein österreichisches Tourismuskonzept im eigenen Land hervorragend funktioniert, wenn es konsequent auf die Gemeinschaft von Einheimischen und Urlaubsgästen setzt.

Die Zahlen: Ein Sommer der Rekorde

Die nackten Zahlen belegen den fulminanten Start des neuen Hauses: Im Juli verzeichnete das JUFA Hotel eine Auslastung von rund 96 Prozent (95,80 %), im August kletterte dieser Wert sogar auf rund 97 Prozent (97,27 %). Mit Abstand die stärkste Zielgruppe stellen dabei Familien dar.

Diese hohe Frequenz spürt die gesamte Region. Josef Holzmann, Obmann und Geschäftsführer des Tourismusverbandes Werfenweng, bestätigt die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen: „Es war nicht nur ein Traumstart, sondern auch ein Traumsommer. Zusammen mit allen neuen Betten erreichten wir im Juli und August Nächtigungsrekorde.“ Konkret verzeichnete Werfenweng im Juli ein Plus von 30,97 Prozent (41.577 Nächte) und im August ein Plus von 20,86 Prozent (43.333 Nächte).

Vom Start weg ein „Wohnzimmer“ für die Einheimischen

Während viele Hotelbetriebe als klassische, geschlossene Resorts agieren, verstehen sich JUFA Hotels explizit als sozialer Treffpunkt für Einheimische, Vereine und Initiativen. Dass dieses Konzept der Gemeinschaft in Werfenweng vom ersten Tag an voll aufgeht, bestätigt Hoteldirektor Bernhard Mayr: „Das Angebot wird von der Bevölkerung hervorragend angenommen. Die Einheimischen kommen sehr gerne zu uns zum Frühstücken. Wir durften bereits die ersten Kindergeburtstage im Haus ausrichten, und auch die ersten Anfragen für anstehende Familien- und Weihnachtsfeiern sind schon da.“

Auch Bürgermeister Kurt Daxer zeigt sich hocherfreut über diese Entwicklung und die enge, regionale Zusammenarbeit: „Das Konzept des offenen Hauses wird zu 100 Prozent umgesetzt und gelebt. Das freut mich für unsere Gemeinde ganz besonders, weil genau das unsere Vision war. Wir wollten nicht einfach irgendein Hotel mit irgendjemanden zu uns bringen, sondern ein offenes Haus und eine Idee von Inklusion realisieren.“

Regionale Verankerung und positiver Ausblick

Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Tourismusverband und Hotel zeigt sich auch in der aktuellen Saison. Das Hotel-Restaurant „Das Hochthron“ fungiert derzeit offiziell als Bauernherbst-Wirt.

Der wirtschaftliche Erfolgskurs setzt sich indes weiter fort: Die vorläufigen Zahlen für September und Oktober belegen eine nach wie vor sehr gute Nachfrage. Auch die Vorausbuchungen für den kommenden Winter entwickeln sich äußerst positiv. Durch diese klare Ganzjahresausrichtung stärkt das Haus die saisonunabhängige Positionierung der gesamten Destination im alpinen Marktumfeld.