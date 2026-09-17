Hilfswerk Kärnten erneut als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Klagenfurt/Wien (OTS) -

Das Hilfswerk Kärnten wurde am Dienstag, 15. September 2026, in Wien bereits zum fünften Mal als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen Zertifikatsverleihung im Julius-Raab-Saal der Wirtschaftskammer Österreich überreichte Familienministerin Claudia Bauer das staatliche Gütezeichen „berufundfamilie“. Für das Hilfswerk Kärnten nahmen Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler, Geschäftsführer Hannes Lora und Christian Havelka, zuständig für Bildungs- und Gesundheitsmanagement, an der Veranstaltung teil.

Bereits seit 2012 setzt sich das Hilfswerk Kärnten im Rahmen der Zertifizierung intensiv mit der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und unterschiedlichen Lebensphasen auseinander. Familienfreundlichkeit ist seither kontinuierlich weiterentwickelt und fest in der Organisation verankert worden. Die neuerliche Auszeichnung unterstreicht diesen langfristigen Weg. 2026 wurde das Hilfswerk Kärnten zudem der Landespreis „Familienfreundlichster Betrieb Kärntens“ im Bereich Non-Profit-Organisationen verliehen.

Hilfswerk Kärnten-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler: „Familienfreundlichkeit ist für uns kein einzelnes Projekt, sondern Teil unserer Haltung als Arbeitgeber. Gerade in sozialen Berufen brauchen Mitarbeiter*innen Rahmenbedingungen, die Beruf, Familie und unterschiedliche Lebenssituationen bestmöglich miteinander vereinbar machen. Dass wir bereits zum fünften Mal ausgezeichnet wurden, ist deshalb vor allem eine Anerkennung für die konsequente Arbeit unserer Mitarbeiter*innen und Führungskräfte. Ihnen gilt mein besonderer Dank.“

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung ist eine familienbewusste Führungskultur. Sie ist in den Führungsleitlinien des Hilfswerk Kärnten verankert und wird durch laufende Schulungen weiter gestärkt. Gleichzeitig setzt die Organisation auf einen breiten internen Austausch: Rund 50 Multiplikator*innen aus unterschiedlichen Berufsgruppen sind im Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements eingebunden und bringen Erfahrungen, Anliegen und Ideen aus verschiedenen Arbeitsbereichen ein.

Auch in Zukunft soll die familienfreundliche Unternehmenskultur weiterentwickelt werden. Schwerpunkte liegen unter anderem auf dem betrieblichen Vorschlagswesen sowie auf einem noch stärkeren gemeinsamen Verständnis für Diversität.

Erstmals ausgezeichnet wurde auch die LSB-Netzwerk Jugend- und Sozialbetreuungsgesellschaft mbH, ein Tochterunternehmen des Hilfswerk Kärnten. Unter ihrem Dach werden unter anderem Angebote der Kinder- und Jugendhilfe wie Auxilior, b3-Netzwerk und Contraste geführt. Mit dem Grundzertifikat „berufundfamilie“ wird nun auch dort die familienfreundliche Ausrichtung systematisch weiterentwickelt.

Die staatliche Zertifizierung „berufundfamilie“ unterstützt Arbeitgeber dabei, bestehende Maßnahmen zur Vereinbarkeit zu evaluieren und gemeinsam mit Mitarbeiter*innen neue Entwicklungsschritte zu erarbeiten. Das Hilfswerk Kärnten verfolgt diesen Prozess seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ziel, gute Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln und Mitarbeiter*innen in unterschiedlichen Lebensphasen bestmöglich zu begleiten.