Wien kann Kulturmetropole bleiben

Wien (OTS) -

Kultur und Veranstaltungen bringen mehr als 30 Millionen Besuchern in Wien Freude, gesellschaftliches Miteinander, soziale Teilhabe, Lebensqualität und der Stadt internationale Reputation sowie mehr als vier Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr. Kultur ist wichtig für die Gesellschaft, schafft verbindende Erlebnisse, stärkt den demokratischen Diskurs und ein wesentlicher Standortfaktor.