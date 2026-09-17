  • 17.09.2026, 12:59:33
  • /
  • OTS0125

Wien kann Kulturmetropole bleiben

Veranstalter nehmen Bürgermeister Ludwig beim Wort

Künstlerinnen und Künstler und ihre Veranstalter wollen leistbar und zugänglich für alle Menschen da sein. Wir nehmen das Wort der Politik sehr ernst, weil es Planungssicherheit für die Kultur und Zukunft für Künstlerinnen und Künstler sowie den Kulturstandort Wien bedeutet. Es darf kein Zurück oder neue Strafsteuern durch die Hintertüre aus dem Wiener Rathaus geben

nteressengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV)

1/1
Wien (OTS) - 

Kultur und Veranstaltungen bringen mehr als 30 Millionen Besuchern in Wien Freude, gesellschaftliches Miteinander, soziale Teilhabe, Lebensqualität und der Stadt internationale Reputation sowie mehr als vier Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr. Kultur ist wichtig für die Gesellschaft, schafft verbindende Erlebnisse, stärkt den demokratischen Diskurs und ein wesentlicher Standortfaktor.

„Künstlerinnen und Künstler und ihre Veranstalter wollen leistbar und zugänglich für alle Menschen da sein. Wir nehmen das Wort der Politik sehr ernst, weil es Planungssicherheit für die Kultur und Zukunft für Künstlerinnen und Künstler sowie den Kulturstandort Wien bedeutet. Es darf kein Zurück oder neue Strafsteuern durch die Hintertüre aus dem Wiener Rathaus geben“, so die Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV).

Rückfragen & Kontakt

leisure communications
Alexander Khaelss-Khaelssberg
Telefon: +43 664 8563001
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.leisure.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LSC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

leisure communications

Rückfragen & Kontakt

leisure communications
Alexander Khaelss-Khaelssberg
Telefon: +43 664 8563001
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.leisure.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright