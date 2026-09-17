- 17.09.2026, 12:59:33
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Wien kann Kulturmetropole bleiben
Veranstalter nehmen Bürgermeister Ludwig beim Wort
Künstlerinnen und Künstler und ihre Veranstalter wollen leistbar und zugänglich für alle Menschen da sein. Wir nehmen das Wort der Politik sehr ernst, weil es Planungssicherheit für die Kultur und Zukunft für Künstlerinnen und Künstler sowie den Kulturstandort Wien bedeutet. Es darf kein Zurück oder neue Strafsteuern durch die Hintertüre aus dem Wiener Rathaus geben
Kultur und Veranstaltungen bringen mehr als 30 Millionen Besuchern in Wien Freude, gesellschaftliches Miteinander, soziale Teilhabe, Lebensqualität und der Stadt internationale Reputation sowie mehr als vier Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr. Kultur ist wichtig für die Gesellschaft, schafft verbindende Erlebnisse, stärkt den demokratischen Diskurs und ein wesentlicher Standortfaktor.
„Künstlerinnen und Künstler und ihre Veranstalter wollen leistbar und zugänglich für alle Menschen da sein. Wir nehmen das Wort der Politik sehr ernst, weil es Planungssicherheit für die Kultur und Zukunft für Künstlerinnen und Künstler sowie den Kulturstandort Wien bedeutet. Es darf kein Zurück oder neue Strafsteuern durch die Hintertüre aus dem Wiener Rathaus geben“, so die Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV).
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