AVISO: Wiener Volkspartei lädt zum Wiener Zukunftskongress

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum Wiener Zukunftskongress ein.

Seit einem Jahr arbeitet die Wiener Volkspartei im Rahmen ihrer Zukunftswerkstatt an Ideen und Perspektiven für die weitere Entwicklung Wiens. Beim Wiener Zukunftskongress am Samstag, 26. September 2026, wird nun der nächste Schritt gesetzt. Landesparteiobmann Markus Figl wird die bisherigen Ergebnisse präsentieren und die nächsten Schritte der Zukunftswerkstatt vorstellen.

Für die Berichterstattung stellen wir ein Live-Tonsignal des gesamten Veranstaltungsprogramms zur Verfügung, das vor Ort abgegriffen werden kann. Bitte geben Sie bei der Akkreditierung bekannt, ob Sie das Signal nutzen möchten bzw. ob Sie eine Kamera mitnehmen, damit wir den entsprechenden Anschluss bzw. die notwendige Fläche für die Kamera für Sie bereitstellen können.

Zur Teilnahme ist aus organisatorischen Gründen eine namentliche Akkreditierung aller teilnehmenden Personen per E-Mail an [email protected] bis Donnerstag 24.09.2026 erforderlich.

ZEIT:

Samstag, 26. September 2026, 10:30 Uhr

Einlass ab 10:00 Uhr

ORT:

Platinum im UNIQA Tower

Untere Donaustraße 21, 1020 Wien