  • 17.09.2026, 12:53:02
  • /
  • OTS0123

AVISO: Wiener Volkspartei lädt zum Wiener Zukunftskongress

Gemeinsam das Wien von morgen gestalten

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum Wiener Zukunftskongress ein.

Seit einem Jahr arbeitet die Wiener Volkspartei im Rahmen ihrer Zukunftswerkstatt an Ideen und Perspektiven für die weitere Entwicklung Wiens. Beim Wiener Zukunftskongress am Samstag, 26. September 2026, wird nun der nächste Schritt gesetzt. Landesparteiobmann Markus Figl wird die bisherigen Ergebnisse präsentieren und die nächsten Schritte der Zukunftswerkstatt vorstellen.

Für die Berichterstattung stellen wir ein Live-Tonsignal des gesamten Veranstaltungsprogramms zur Verfügung, das vor Ort abgegriffen werden kann. Bitte geben Sie bei der Akkreditierung bekannt, ob Sie das Signal nutzen möchten bzw. ob Sie eine Kamera mitnehmen, damit wir den entsprechenden Anschluss bzw. die notwendige Fläche für die Kamera für Sie bereitstellen können.

Zur Teilnahme ist aus organisatorischen Gründen eine namentliche Akkreditierung aller teilnehmenden Personen per E-Mail an [email protected] bis Donnerstag 24.09.2026 erforderlich.

ZEIT:

Samstag, 26. September 2026, 10:30 Uhr

Einlass ab 10:00 Uhr

ORT:

Platinum im UNIQA Tower

Untere Donaustraße 21, 1020 Wien

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright