Czernohorszky/Franz: Eröffnung des neuen Violaparks

Wien (OTS) -

Eine neue Grünoase für Favoriten! Der 6.200 m² große Violapark ist fertiggestellt und lädt ab sofort zum Erholen und Spielen im Grünen ein. Bei der Gestaltung der Parkanlage haben die Wiener Stadtgärten ganz auf das Zusammenspiel von Aufenthaltsqualität und Biodiversität gesetzt: Neben 57 neuen Bäumen sowie einer 1.400 m² großen Blumenwiese wurden über 1.000 Sträucher gepflanzt. Für Kinder bietet ein 500 m² großer Spielplatz viel Platz zum Toben. Wer Ruhe sucht, findet 11 Sitzmöglichkeiten zum Verweilen.

“Durch die durchdachte Gestaltung ist der neue Violapark ein Gewinn auf allen Ebenen: Für die Menschen, die hier schöne Stunden verbringen können sowie für die Natur, die wertvollen Lebensraum erhalten hat. Hier ist eine klimafitte Grünoase für Flora und Fauna entstanden – mit Raum für Erholung, Spiel und Begegnung”, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Die Parkoffensive der vergangenen Jahre, bei der in Favoriten viele neue Parks geschaffen wurden – etwa der Tangentenpark, der Walter-Kuhn-Park oder jüngst die neue Grünanlage Sonnwendviertel – kann sich sehen lassen. Der neue Violapark mit 57 neuen Bäumen und über 1.000 Sträuchern reiht sich hier nahtlos ein. Nutznießer dieser Entwicklung ist die Favoritner Bevölkerung. Sie erhält mehr Grün-, Erholungs-, Sport- und Freizeitflächen, die zugleich eine notwendige Anpassung an den Klimawandel bedeuten“, unterstreicht Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Bunte Wiese und viel Grün für mehr Biodiversität

Die neue Parkanlage steht ganz im Zeichen der Biodiversität. So wurden die 57 neuen Bäume sorgfältig nach ihrer Hitzetoleranz sowie nach Kriterien wie Bienen- und Vogelfreundlichkeit ausgewählt. Hecken aus heimischen Sträuchern und eine Blumenwiese dienen als Lebensraum sowie als Nahrungsquelle für Kleintiere und Insekten. Als weitere ökologische Aufwertung wurden 500 m² der insgesamt 3.200 m² großen Rasenfläche mit Frühjahrsblühern bepflanzt. Diese sorgen nach dem Winter nicht nur für die ersten Farbtupfer, sondern stellen auch früh im Jahr ein wichtiges Nahrungsangebot für Insekten dar.

Durch die neue Parkanlage ist zudem eine fußläufige Verbindung zwischen der Erich-Sokol-Gasse und der Laaer-Berg-Straße entstanden. Entlang der Wege sorgen zusätzlich gepflanzte Blühsträucher für weitere Farbakzente.

Erholung, Spiel und Abkühlung

Für Erholung und Schatten sorgt eine Pergola mit Sitzkombination. Darüber hinaus stehen den Parkbesucher*innen zahlreiche Sitzbänke zur Verfügung. Kinder dürfen sich über einen großzügigen Spielbereich mit Schaukeln, einem Dreh-Karussell und einem Klettergerüst in Form einer Krokusblüte freuen. Ein Brunnen mit Wasserlauf sorgt an heißen Tagen für Abkühlung und Erfrischung.

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder