re:pair FESTIVAL feiert 5. Geburtstag im MuseumsQuartier

Wien (OTS) -

Von 2. bis 18. Oktober 2026 kehrt das re:pair FESTIVAL wieder ins MuseumsQuartier zurück. Besucher:innen können sich auf ein vielfältiges Programm mit mehr als 90 Veranstaltungen und Expert:innen aus dem In- und Ausland freuen.

Das Non-Profit-Festival widmet sich heuer wieder ganz den Themen Reparieren, Wiederverwenden und Upcycling und bietet einen spannendenden Mix an Veranstaltungen: die partizipative Ausstellung „RADICAL SOCKS", vielfältige Kreativ-Workshops, Ambulanzen für Musikinstrumente, BHs, Sessel und Elektrogeräte, Community-Events, eine Kleidertausch-Party und 18 Schul-Workshops.

Eröffnet wird das Festival am 2. Oktober um 18:30 Uhr im Raum D im MuseumsQuartier mit einem Konzert und SING ALONG des Chors Kördölör, bei dem das Publikum zum Mitsingen eingeladen ist. Zum 5. Geburtstag gibt es außerdem eine Lotterie, bei der fünf Upcycling-Lederjacken – allesamt Unikate – verlost werden.

Seit seiner ersten Ausgabe 2022 ist das Festival kontinuierlich gewachsen: Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 5.500 Personen teil, insgesamt waren es seit Bestehen rund 16.000 Besucher:innen.

Infos

re:pair FESTIVAL 2026

02.– 18. Oktober 2026

MuseumsQuartier Wien

Um Anmeldung zu den Workshops wird gebeteten unter www.repair-festival.wien/programm/

Pressebilder zum Download unter www.mqw.at/presse