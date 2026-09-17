- 17.09.2026, 12:38:02
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re:pair FESTIVAL feiert 5. Geburtstag im MuseumsQuartier
02.– 18. Oktober 2026
Von 2. bis 18. Oktober 2026 kehrt das re:pair FESTIVAL wieder ins MuseumsQuartier zurück. Besucher:innen können sich auf ein vielfältiges Programm mit mehr als 90 Veranstaltungen und Expert:innen aus dem In- und Ausland freuen.
Das Non-Profit-Festival widmet sich heuer wieder ganz den Themen Reparieren, Wiederverwenden und Upcycling und bietet einen spannendenden Mix an Veranstaltungen: die partizipative Ausstellung „RADICAL SOCKS", vielfältige Kreativ-Workshops, Ambulanzen für Musikinstrumente, BHs, Sessel und Elektrogeräte, Community-Events, eine Kleidertausch-Party und 18 Schul-Workshops.
Eröffnet wird das Festival am 2. Oktober um 18:30 Uhr im Raum D im MuseumsQuartier mit einem Konzert und SING ALONG des Chors Kördölör, bei dem das Publikum zum Mitsingen eingeladen ist. Zum 5. Geburtstag gibt es außerdem eine Lotterie, bei der fünf Upcycling-Lederjacken – allesamt Unikate – verlost werden.
Seit seiner ersten Ausgabe 2022 ist das Festival kontinuierlich gewachsen: Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 5.500 Personen teil, insgesamt waren es seit Bestehen rund 16.000 Besucher:innen.
Infos
re:pair FESTIVAL 2026
02.– 18. Oktober 2026
MuseumsQuartier Wien
Um Anmeldung zu den Workshops wird gebeteten unter www.repair-festival.wien/programm/
Pressebilder zum Download unter www.mqw.at/presse
Rückfragen & Kontakt
MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
[email protected]
re:pair Festival
Petra Eckhart
[email protected]
M. +43 664 856 58 09
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