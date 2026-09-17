„Austrian Event Hall of Fame 2026“ nimmt Karl Katoch, Prof. Dr. Cornelia Zanger und Josef Margreiter in Ruhmeshalle auf

Wien (OTS) -

Zum zehnten Jubiläum der „Austrian Event Hall of Fame“ lud das event marketing board austria (emba) am Mittwochabend gemeinsam mit der Stadt Wien erstmals ins Wiener Rathaus. Im Rahmen eines glanzvollen Galaabends ehrte der Branchenverband führender österreichischer Live-Marketing-Agenturen drei prominente Persönlichkeiten mit der Aufnahme in seine Ruhmeshalle: Die steirische Motorsportveranstalter-Legende Karl Katoch (Red Bull Erzbergrodeo), die führende Eventmarketingforscherin Prof. Dr. Cornelia Zanger (TU Chemnitz) sowie der Tiroler Tourismus-Visionär Josef Margreiter wurden im Beisein von rund 350 hochkarätigen Gästen für ihre Verdienste um die heimische Eventbranche prämiert. Zu den namhaften Gratulant*innen zählten unter anderem Vorjahreslaureatin Elisabeth Schweeger, Elisabeth Gürtler, Herwig Straka, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin der Stadt Wien Katharina Weninger, WKÖ-Bundesspartenobfrau Susanne Kraus-Winkler oder Ulrike Rauch-Keschmann, Sektionsleitung „Tourismus“ im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

„ Als Verband der besten und relevantesten Live-Marketing-Agenturen Österreichs freuen wir uns, mit Karl Katoch, Prof. Dr. Cornelia Zanger und Josef Margreiter wieder drei Vordenker*innen in unsere ‚Hall of Fame‘ aufnehmen zu dürfen. Alle drei stehen für ein Wirken mit internationaler Strahlkraft und haben auf unterschiedliche Weise dazu beigetragen, Österreich als Eventland weit über seine Grenzen hinaus sichtbar zu machen. Das unterstreicht den mittlerweile internationalen Charakter dieser Veranstaltung. Neben den Laureat*innen gratulieren wir natürlich auch dem ausgezeichneten Nachwuchs unseres Faches, den emba Superpraktikant*innen, denen wir bei dieser Gala Jahr um Jahr eine Bühne bieten dürfen “, sagt David Strolz, Chairman des event marketing board austria (emba).

Die von der emba ins Leben gerufene „Austrian Event Hall of Fame“ zeichnet seit 2015 jährlich außergewöhnliche Vordenker*innen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Sport, Politik und Agenturen, sowie dieses Jahr erstmals Wissenschaft, aus, welche die heimische Eventbranche über einen langen Zeitraum nachhaltig geprägt haben. „ Die Aufnahme in die ‚Austrian Event Hall of Fame‘ ist eine Hommage an visionäre Pionier*innen, die langfristig Bedeutendes für die österreichische Live-Marketing-Branche geleistet haben. Sie tragen damit nicht nur zur jährlichen Wertschöpfung der Veranstaltungswirtschaft von rund neun Milliarden Euro bei, sondern stärken durch ihr Wirken auch die internationale Wahrnehmung Österreichs – kulturell, touristisch wie ökonomisch “, erklärt Martin Brezovich, Leiter des Organisationskomitees der „Austrian Event Hall of Fame“.

Ehrengäste eröffneten Gala im stilvollen Ambiente

Der Galaabend im Festsaal des Wiener Rathauses fand auf Einladung der Stadt Wien statt. Wie schon im Vorjahr führte Moderatorin Olivia Peter durch die Feierlichkeiten. Neben dem festlichen Rahmenprogramm bereicherten Ansprachen der Ehrengäste Katharina Weninger (Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin), Sabrina Oswald (Vertreterin Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation, WKW) und Susanne Kraus-Winkler (Bundesspartenobfrau Tourismus & Freizeitwirtschaft, WKO) den Abend.

Preisträger*innen mit internationaler Wirkung

Karl Katoch hat vor über 30 Jahren mit dem Red Bull Erzbergrodeo eines der spektakulärsten Motorsportevents der Welt ins Leben gerufen, das heute, immer noch unter seiner Leitung, eines der internationalen Aushängeschilder der österreichischen Eventbranche ist. Die Laudatio auf ihn hielt Mark Schilling (Managing Partner Red Bull Erzbergrodeo und Geschäftsführer DocLX City Card Solutions). Eventmarketingforscherin Prof. Dr. Cornelia Zanger, deren wissenschaftliche Arbeit mittlerweile Generationen von Studierenden und Praktiker:innen begleitet, wurde von Christoph Berndl (u.a. Chefredakteur Messe & Event und Veranstalter Austrian Event Award) gewürdigt. Und Leo Bauernberger (Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft) trat als Laudator für Tourismus-Pionier Josef Margreiter auf. Dieser hat vor allem durch die Kombination von alpiner Tradition, Tourismus und moderner Live-Kommunikation federführend dazu beigetragen, Tirol als Event- und Tourismusdestination zu positionieren und weit über die Landesgrenzen hinaus erlebbar zu machen.

Bekannte Alt-Laureat*innen und emba Superpraktikant*innen

Vor Ort feierten rund 350 hochkarätige Gäste, unter ihnen auch Persönlichkeiten, die bereits in den vergangenen Jahren in die Ruhmeshalle aufgenommen wurden, wie Ilse Dippmann, Elisabeth Gürtler, Wolfgang Konrad, Bernd Schlacher, Elisabeth Schweeger, Alexander Knechtsberger und Herwig Straka. Zudem fanden sich dieses Jahr auch internationale Gäste, wie Barbara Rosselli (BEA World Festival) und Maarten Schram (LiveCom Alliance) unter den Gratulant*innen. Und auch dem Nachwuchs der Branche, den emba Superpraktikant*innen, wurde bei der Gala eine Bühne geboten. So verband der Abend die Legenden mit der nächsten Generation des Live-Marketings.

Branchenverband führender heimischer Live-Marketing-Agenturen

Das event marketing board austria (emba) ist der Zusammenschluss der aktivsten und relevantesten Live-Marketing-Agenturen Österreichs. Sie vereint die Besten und hat nicht den Anspruch, eine Vertretung für die Vielen zu sein. Der Branchenverband zählt derzeit 27 Mitglieder. Die „Austrian Event Hall of Fame“ hat seit 2015 das nachhaltige Lebenswerk von 33 einflussreichen Event-Schaffenden gewürdigt und für die Zukunft dokumentiert. Zu den Unterstützern der Gala zählen die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien, der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer Österreich, der Technikpartner Habegger sowie die Geldservice Austria GmbH.

Weitere Informationen: https://emba.co.at/ und https://event-hall-of-fame.at/

Über die Austrian Event Hall of Fame

Vom event marketing board austria ins Leben gerufen, zollt die Austrian Event Hall of Fame großen Persönlichkeiten des österreichischen Live Marketings Anerkennung und repräsentiert ein Stück Zeitgeschichte. Die Austrian Event Hall of Fame würdigt herausragende Leistungen der österreichischen Eventbranche und ihrer Akteure. Die Austrian Event Hall of Fame hält die wertvollen und nachhaltigen Beiträge der Eventschaffenden fest und dokumentiert sie für die Zukunft. Seit 2015 werden Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk geehrt. Visionäre Menschen, die in ihrer Laufbahn Erlebniswelten erschaffen haben, die inspirieren, begeistern, aktivieren und faszinieren. Sie sind die Vorbilder der Veranstaltungswirtschaft, die mit ihren Projekten und Initiativen die Branche immer wieder aufs Neue revolutionieren. Weitere Informationen auf event-hall-of-fame.at