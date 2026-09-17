Die Nominierten für die „KURIER ROMY 2026“ im ORF-Programm

Wien (OTS) -

Das Voting für die „KURIER ROMY 2026“ läuft auf Hochtouren! Das Publikum kann bis 13. Oktober via https://kurier.at/romy für ihre Publikumslieblinge abstimmen. Die Verleihung im Rahmen einer glanzvollen Gala – moderiert von Fanny Stapf und Giovanni Zarrella – findet auch heuer wieder in Kitzbühel auf Schloss Kaps statt. Der ORF zeigt die „KURIER ROMY Gala 2026 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am Freitag, dem 27. November 2026, live-zeitversetzt um 21.20 Uhr in ORF 2 sowie auf ORF ON und begleitet den Event in seinen Programmen umfassend – u. a. führt Fanny Stapf am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 in „ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ durch ein besonderes ROMY-Wochenende in Kitzbühel und zeigt die Höhepunkte rund um Österreichs begehrten Film- und Fernsehpreis. Der Streifzug reicht von der Verleihung der ROMY-Branchenpreise über das Filmfest Kitzbühel bis hin zur glamourösen 36. ROMY-Gala. Unter den Nominierten in acht Kategorien finden sich auch in diesem Jahr viele ORF-Stars.

Der ORF zeigt aus diesem Anlass zahlreiche TV- und Kinoproduktionen mit den ROMY-Nominierten in seinen TV-Programmen, die auch auf ORF ON rund um die Uhr zum Streamen zur Verfügung stehen – die Sendungen sind teilweise vorab bzw. mit der TV-Ausstrahlung gesammelt in einer Lane auf ORF ON unter https://on.orf.at/sammlung/13870576/ zu finden:

Julia Edtmeier geht mit „Weber und Breitfuß“ im Dacapo am 28. September um 23.40 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON „Auf Reha“ und ist auch in der neuen Staffel der ORF-Eventserie „Alles finster“ im Herbst 2026 in ORF 1 zu sehen.

Angelika Niedetzky ermittelt in neuen Folgen der „Soko Linz“ immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.

Simon Morzé ist im Film „Die Freischwimmerin“ zu sehen, der nach Ausstrahlung on demand auf ORF ON abrufbar ist. Außerdem spielt er im Landkrimi-Dacapo „Steirerrausch“ am 6. Oktober um 0.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.

Ein Wiedersehen mit Maximilian Brückner gibt es im Dacapo der sechsteiligen Serie „Oktoberfest 1900“, die ab 22. September immer dienstags in Doppelfolgen jeweils um 0.20 und 0.25 Uhr auf dem Programm von ORF 2 steht, und in „Spuren des Bösen – Liebe“ am 30. September um 0.25 Uhr. Am 10. Oktober um 22.05 Uhr heißt es für Brückner „Scheidung auf Kroatisch“ im „Kroatien-Krimi“.

Gerhard Liebmann ist am 23. September um 0.15 Uhr bzw. am 30. September um 0.25 Uhr in ORF 2 in „Spuren des Bösen“ in den Filmen „Schande“ bzw. „Liebe“ zu erleben, sowie am 29. September um 0.05 Uhr in ORF 1 im Dacapo des Kärntner Landkrimis „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“. Außerdem ist der Schauspieler am 29. November um 20.15 Uhr in der ORF-2-Premiere des ORF/SWR-Thrillers „Wenn das Licht gefriert“ neben Adele Neuhauser und Erwin Steinhauer zu sehen. Alle Filme stehen on demand auf on.ORF.at zur Verfügung.

Die erfolgreiche ORF-Romanze „Herzklang – Zurück zu mir“ – mit Melissa Naschenweng in ihrer ersten TV-Film-Rolle – steht derzeit noch auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung.

Mirjam Weichselbraun begrüßt am 26. September um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu einer neuen Ausgabe von „Universum – Die Show“, in der „Universum“-Fans mit prominenter Unterstützung von Hilde Dalik, Michael Mittermeier und Fritz Strobl um eine Traumreise quizzen.

Patrick Budgen spricht werktäglich mit seinen Gästen um 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON über die Geschichten „Hinter den Schlagzeilen“.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen am 19. September um 20.15 Uhr live-zeitversetzt in ORF 2 und auf ORF ON bei der „Starnacht aus der Wachau“ ein hochkarätiges Line-up aus nationalen und internationalen Stars und feiern mit ihnen das „Starnacht-Saisonfinale“.

Eva Pölzl sagt werktäglich ab 6.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Guten Morgen Österreich“ und startet mit dem Publikum in den Tag.

Die sommerliche Tour in ORF 2 durch die schönsten Adelssitze des Landes ist bereits erfolgreich absolviert, auf ORF ON stehen die in diesem Jahr gezeigten Ausgaben von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ zum Nachschauen on demand zur Verfügung.

„Der Boden unter den Füßen“ geht Valerie Pachner im vom ORF im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Drama am 24. September um 0.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON verloren.

Elke Winkens ist am 20. September um 16.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in „Hereinspaziert!“ zu sehen, und am 29. September gibt es ein Wiedersehen in „Hart im Nehmen“ um 1.35 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.

In weiteren ORF-Premieren sind auch Sandra Hüller in „The Zone of Interest“ (8. November, 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON) sowie Robert Stadlober in „Der Geier (3) – Blut und Zweifel“ am 1. November um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

Simone Stribl informiert regelmäßig in den „ZIB“-Formaten und moderiert auch dienstags um 22.35 Uhr den „ZIB Talk“ in ORF 2 und auf ORF ON. 2026 leitete sie die ORF-„Sommergespräche“, die noch bis 7. Oktober auf on.ORF.at abrufbar sind. In der nächsten Ausgabe von „Willkommen Österreich“ – am 22. September um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – ist sie zu Gast bei Stermann und Grissemann.

Stefan Lenglinger ist ebenfalls täglich in den „ZIB“-Formaten im Einsatz und auch Teil des Moderationsteams von „ZIB Talk“ (dienstags, 22.23 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON). Außerdem ist der Journalist in Formaten wie „ZIB erklärt“ u. v. m. auf Social Media aktiv.

Publikumsvoting: Zahlreiche ORF-Stars bzw. Stars von ORF-(Ko-)Produktionen unter den Nominierten

Die Publikumspreise werden 2026 in acht Kategorien vergeben (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming, Beliebtester Schauspieler TV/Streaming, Beliebteste Schauspielerin Film, Beliebtester Schauspieler Film, Information/Journalismus, Aufgefallen, Show/Unterhaltung und Sport-TV-Moment des Jahres). Bis zum 13. Oktober kann via https://kurier.at/romy abgestimmt werden. Alle Infos zu den nominierten ORF-Stars gibt es unter https://tv.ORF.at/romy.

Als „Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming“ stehen Julia Edtmeier („Weber und Breitfuß“), Mariam Hage („Die Fälle der Gerti B.“), Erika Deutinger, Linde Prelog & Erika Mottl („Eierkratzkomplott“) und Angelika Niedetzky („Soko Linz“) zur Wahl.

Auf eine ROMY in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming“ hoffen dürfen u. a. Simon Morzé („Landkrimi: Schnee von gestern“), Maximilian Brückner („Kommissar Rex“) und Gerhard Liebmann (u. a. „Spuren des Bösen“).

Léa Seydoux („Gentle Monster“), Sandra Hüller („Rose“; „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“), Valerie Pachner („Vier minus drei“) und Elke Winkens („How to be Normal and the Oddness of the Other World“) sind in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Film“ vertreten.

Robert Stadlober („Vier minus drei“) geht neben anderen in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Film“ ins Rennen.

Simone Stribl (u. a. ORF-„Sommergespräche“; „ZIB“; „Pressestunde“) und Stefan Lenglinger („ZIB“, „ZIB Talk“ und „ZIB erklärt“) sind in der Kategorie „Information/Journalismus“ unter den Nominierten.

Melissa Naschenweng („Herzklang“), Mirjam Weichselbraun („Universum – Die Show“), Philipp Hansa, Gabi Hiller & Paul Pizzera (Ö3-Podcast „Hawi D’Ehre“) und Patrick Budgen („Hinter den Schlagzeilen“) stehen neben anderen in der neuen Kategorie „Aufgefallen“ zur Wahl.

Und im Bereich „Show/Unterhaltung“ dürfen sich u. a. Barbara Schöneberger & Hans Sigl („Starnacht am Wörthersee“), Johann-Philipp Spiegelfeld („Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“) und Eva Pölzl („Guten Morgen Österreich“) über eine Nominierung freuen.

Als „Sport-TV-Moment des Jahres“ ist u. a. Daniel Warmuth für seinen „Bist du deppert“-Sager bei der Fußball-WM 2026 nominiert.

Ebenso im ORF zu sehen waren zwei – ebenfalls nominierte – Sport-Momente: als Janine Flock beim Skeleton Olympisches Gold holte und Marko Arnautovićs vielbeachteter WM-Qualifikations-Feiertags-Sager in Richtung Bundespräsident. Außerdem im ORF lief der Frankfurter „Tatort: Fackel“, wo Edin Hasanović als „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming“ nominiert ist.