- 17.09.2026, 12:00:32
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- OTS0110
Termine am 18. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, PK und Besichtigung „Klinik Hietzing: Eröffnung des neu sanierten Pavillons für die Abteilung für Notfallmedizin und das Institut für Labormedizin“ mit u.a. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Gemeinderätin Jing Hu und WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (13., Klinik Hietzing, Pavillon 13, Erdgeschoss, Zugang über die 4. Straße)
(Schluss) red
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