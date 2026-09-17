Termine am 18. September 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, PK und Besichtigung „Klinik Hietzing: Eröffnung des neu sanierten Pavillons für die Abteilung für Notfallmedizin und das Institut für Labormedizin“ mit u.a. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Gemeinderätin Jing Hu und WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (13., Klinik Hietzing, Pavillon 13, Erdgeschoss, Zugang über die 4. Straße) (Schluss) red

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