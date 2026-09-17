  • 17.09.2026, 11:47:32
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REMINDER AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen

Mit Innenminister Gerhard Karner, Bundesrat und Bürgermeister Christian Fischer, Bundesrat Karl Weber und Landespolizeidirektor Franz Popp – 18. September 2026, 14 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Bundesrat und Bürgermeister Christian Fischer, Bundesrat Karl Weber und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 18. September 2026 die Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen feierlich eröffnen.

Wann: 18. September 2026, 14 Uhr

Ort: Bahnstraße 5, 3161 St. Veit an der Gölsen

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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