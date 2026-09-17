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REMINDER AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen
Mit Innenminister Gerhard Karner, Bundesrat und Bürgermeister Christian Fischer, Bundesrat Karl Weber und Landespolizeidirektor Franz Popp – 18. September 2026, 14 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Bundesrat und Bürgermeister Christian Fischer, Bundesrat Karl Weber und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 18. September 2026 die Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen feierlich eröffnen.
Wann: 18. September 2026, 14 Uhr
Ort: Bahnstraße 5, 3161 St. Veit an der Gölsen
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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