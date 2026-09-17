  • 17.09.2026, 11:46:02
  • /
  • OTS0107

FPÖ Wien kündigt Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Ludwig an

Außerdem dringliche Anfrage im Gemeinderat an den Stadtchef

Wien (OTS) - 

Der nicht amtsführende Stadtrat Dominik Nepp (FPÖ) und sein Parteikollege Gemeinderat Maximilian Krauss haben heute, Donnerstag, bei einer Pressekonferenz einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Michael Ludwig sowie eine dringliche Anfrage mit 158 Fragen an das Stadtoberhaupt angekündigt. Im Gemeinderat auf Verlangen der FPÖ am kommenden Montag wollen Nepp und Krauss Anträge zu Causen wie Marktamt (MA 59), Wiener Volkshochschulen, Tonbandaufnahmen im Umfeld des ehemaligen Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer Walter Ruck, Aussagen von SPÖ-Politikern zu Gemeindewohnungen sowie AUVA einbringen. Im regulären Gemeinderat am darauffolgenden Mittwoch plant die FPÖ, eine dringliche Anfrage mit 158 Fragen an Bürgermeister Ludwig sowie einen Misstrauensantrag gegen den Wiener Stadtchef einzubringen. Krauss erklärte, die angekündigten Fragen beträfen die Vorgänge im Marktamt, die Volkshochschulen sowie Kontroll- und Aufsichtsstrukturen in der Stadtverwaltung. „Wer wusste wann was? Wer hat reagiert und warum wurden Konsequenzen erst sichtbar, nachdem die Vorgänge öffentlich geworden waren?“ fragte Krauss.

Krauss verwies auf mehr als 20 Beschwerden von Mitarbeiter*innen des Marktamts, in denen unter anderem Mobbing, Einschüchterung und diskriminierende Äußerungen genannt worden seien. Zudem stünden laut FPÖ Vorwürfe über gefälschte Zahlen im Raum, die an den Wiener Stadtrechnungshof übermittelt worden seien. Auch bei den Wiener Volkshochschulen gebe es Fragen zu Kontrolle und Mittelverwendung. In den vergangenen 15 Jahren seien nach Angaben der FPÖ mehr als 500 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln geflossen. Krauss wolle klären, wie unabhängig Aufsicht und Kontrolle organisiert seien.

Nepp sagte, die einzelnen bekannt gewordenen Causen seien aus Sicht der FPÖ keine isolierten Vorgänge, sondern würden grundsätzliche Fragen zur politischen Verantwortung aufwerfen. „In ihrer Summe geht es um etwas Grundsätzlicheres: Kontrolle, Transparenz und politische Verantwortung im System Ludwig“, sagte Nepp. Für einen Misstrauensantrag seien 25 Unterschriften von Gemeinderät*innen erforderlich; die FPÖ verfüge über 22 Mandate, habe daher ÖVP und Grüne um Unterstützung ersucht.

Weitere Informationen: FPÖ-Klub Wien, Pressestelle, Tel.: 01/4000-81799 (Schluss) wei

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright