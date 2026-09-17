Parking Day & Tag der Wohnstraße am 18. September: Kostenlose Veranstaltungen in ganz Wien

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 18. September 2026, werden Grätzloasen und Wohnstraßen in ganz Wien zu belebten Treffpunkten für die Nachbarschaft. Beim Parking Day und Tag der Wohnstraße erwartet Wiener:innen ein kostenloses und abwechslungsreiches Programm: Von Tauschbörsen, gemeinsamen Frühstück, Fahrrad-Reparatur-Angeboten, bis zu Straßen-Konzerten und kreativen Handarbeiten.

Nachbar:innen, Initiativen und Vereine gestalten das Programm selbst und zeigen: Schon ein Tisch, ein paar Sessel, ein gemeinsames Frühstück, Dinge miteinander zu reparieren oder untereinander zu tauschen schaffen Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen und neue Menschen im Grätzl kennenzulernen.

Treffpunkte direkt vor der Haustür

Der Parking Day und Tag der Wohnstraße wird in Wien gemeinsam vom Verein Lokalen Agenda 21 Wien und dem Verein space and place umgesetzt.

Ein vielfältiges Programm, um Wiens Grätzl zu erleben

Folgende Programmpunkte sind u.a. geplant:

Tauschbörse vor dem Integrationshaus

Engerthstraße 163, 1020 Wien | 14:00 bis 16:00 Uhr

Kleidung, Kinderbücher, Spielsachen, Schul- und Sportsachen und sowie kleine Haushaltsgegenstände können weitergegeben und neue Schätze entdeckt werden. Mitgebracht werden kann eine überschaubare Menge, etwa ein Sackerl oder eine Bananenschachtel. Wer nichts zum Tauschen dabeihat, kann trotzdem vorbeikommen und stöbern.

Frühstück und „5-Minuten-Kunstwerke“ vor der Gretl

Einsiedlerplatz 7, 1050 Wien | 10:00 bis 12:00 Uhr

Bei einem gemeinsamen Frühstück lädt die Grätzloase vor der Gretl zu Gesprächen über Menschenrechte und Zusammenleben ein. Mit Acrylfarben können Besucher:innen außerdem kleine „5-Minuten-Kunstwerke“ gestalten.

Snacks und Stricken in der Oasenstattgasse

Grätzloase Hofstattgasse, 1180 Wien | ab 17:00 Uhr

Stricken, Häkeln, Sticken oder Klöppeln: Besucher:innen bringen ihr Handarbeitsprojekt mit und arbeiten bei Snacks und Gesprächen gemeinsam weiter. Auch Menschen ohne Erfahrung sind willkommen.

Kleine Aktionen bringen das Grätzl zusammen

Das Aktionsprogramm Grätzloase des Vereins Lokale Agenda 21 Wien unterstützt Wiener:innen seit 2015 dabei, eigene Ideen im öffentlichen Raum umzusetzen. Seither wurden in ganz Wien mehr als 1.000 Projekte und Aktionen begleitet. Dazu zählen begrünte Parklets, Nachbarschaftsgärten, Straßenfeste, Tauschbörsen und konsumfreie Treffpunkte.

„Am Parking Day und Tag der Wohnstraße gestalten Wiener:innen ihr direktes Lebensumfeld selbst. Dafür braucht es oft nicht viel: Ein Tisch, ein paar Sessel oder eine gemeinsame Idee können den Anfang machen. So entstehen Begegnungen, neue Verbindungen in der Nachbarschaft und manchmal auch längerfristige Projekte für das Grätzl.“, so Cornelia Sucher Vorstandsvorsitzende der Lokalen Agenda 21 Wien.

Kostenlos vorbeikommen und mitmachen

Alle Wiener:innen sind eingeladen, die Veranstaltungen am 18. September 2026 zu besuchen. Das Programm ist kostenlos und für die ganze Nachbarschaft offen.

Die vollständige Übersicht mit allen Veranstaltungen und aktuellen Informationen gibt es unter: Parking Day - LA21.wien

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)