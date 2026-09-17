  • 17.09.2026, 11:40:02
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Zum US-Open-Triumph: Alexander Zverev signiert Schläger für den guten Zweck

Exklusiv bei United Charity: Ein von Tennisstar signierter HEAD-Schläger zugunsten der Serge Gnabry Stiftung (FOTO)

Der benutzte und signierte HEAD-Schläger von Alexander Zverev // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78160 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Baden-Baden (OTS) - 

Gerade erst hat Alexander Zverev bei den US Open in New York seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen und jetzt können Tennisfans sich ein ganz besonderes Erinnerungsstück des frisch gekrönten Champions sichern: Bei United Charity kommt ein von Zverev signierter und bespielter HEAD-Tennisschläger für den guten Zweck unter den Hammer. Das Besondere: Der Schläger weist sichtbare Gebrauchsspuren auf und stammt damit direkt aus dem Profi-Alltag des deutschen Tennisstars. Der Erlös der Auktion geht zugunsten der Serge Gnabry Stiftung.

Zverev setzte sich im Finale der US Open gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durch und sicherte sich damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres, nachdem er bereits in Roland-Garros erfolgreich war.

Besonders passend ist die Auktion auf unitedcharity.de auch aufgrund der persönlichen Verbindung zwischen Serge Gnabry und Alexander Zverev: Der Fußballstar ist großer Tennisfan und verfolgt regelmäßig die Spiele von Zverev. Nun treffen beide Sportwelten für einen guten Zweck aufeinander.

Für Sammler bietet sich damit die Chance auf ein ganz besonderes Stück Sportgeschichte: Der bespielte HEAD-Schläger von Alexander Zverev verbindet den aktuellen Erfolg des Spitzenathleten mit einem guten Zweck. HEAD und Zverev arbeiten bei seiner Gravity-Schlägerserie zusammen.

Mitbieten, Sportgeschichte sichern und gleichzeitig Gutes tun: Die Auktion ist ab sofort bei United Charity verfügbar. Mit jedem Gebot unterstützen die Bieter die Arbeit der Serge Gnabry Stiftung und leisten damit einen Beitrag für den guten Zweck.

Rückfragen & Kontakt

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH
Augustaplatz 8
76530 Baden-Baden

Tel: +49 7221 366 8703
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