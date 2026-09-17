- 17.09.2026, 11:39:34
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AVISO – Pressegespräch – Entlastung der Gefängnisse
Das Netzwerk Kriminalpolitik präsentiert Vorschläge zur Entlastung der Gefängnisse
Österreichs Gefängnisse sind stark überbelegt. Das Netzwerk Kriminalpolitik hat Vorschläge ausgearbeitet, wie der Stand der Insass:innen kurz-, mittel- und langfristig gesenkt werden kann.
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Univ. Prof. Dr. Wolfgang Gratz, Kriminologe
- Mag. Friedrich Forsthuber, Präsident des Landesgerichts für Strafsachen Wien, Obmann der Fachgruppe Strafrecht in der Richter:innenvereinigung
- Dr. Hubert Stanglechner, Rechtsanwalt, Vereinigung österreichischer Strafverteidiger:innen
- Dr. Dina Nachbaur, Geschäftsführerin NEUSTART
Zeit: 24. September, 9:30
Ort: Café Diglas im Schottenstift, Schottengasse 2, 1010 Wien
Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.
Über das Netzwerk Kriminalpolitik
Das Netzwerk Kriminalpolitik ist ein Zusammenschluss kriminalpolitischer Akteur:innen in Österreich. Es setzt sich aus Vertreter:innen von Justiz, Rechtsanwaltschaft, Sozialarbeit, Opfervertretung und Wissenschaft zusammen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 laden die Netzwerk-Vertreter:innen zu Veranstaltungen ein und leisten Beiträge zum kriminalpolitischen Diskurs. www.kriminalpolitik.at
Rückfragen & Kontakt
Verein Neustart
Thomas Marecek
Telefon: 0676/84 73 31 127
E-Mail: [email protected]
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