AVISO – Pressegespräch – Entlastung der Gefängnisse

Wien (OTS) -

Österreichs Gefängnisse sind stark überbelegt. Das Netzwerk Kriminalpolitik hat Vorschläge ausgearbeitet, wie der Stand der Insass:innen kurz-, mittel- und langfristig gesenkt werden kann.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Univ. Prof. Dr. Wolfgang Gratz, Kriminologe

Mag. Friedrich Forsthuber, Präsident des Landesgerichts für Strafsachen Wien, Obmann der Fachgruppe Strafrecht in der Richter:innenvereinigung

Dr. Hubert Stanglechner, Rechtsanwalt, Vereinigung österreichischer Strafverteidiger:innen

Dr. Dina Nachbaur, Geschäftsführerin NEUSTART

Zeit: 24. September, 9:30

Ort: Café Diglas im Schottenstift, Schottengasse 2, 1010 Wien

Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.

Über das Netzwerk Kriminalpolitik

Das Netzwerk Kriminalpolitik ist ein Zusammenschluss kriminalpolitischer Akteur:innen in Österreich. Es setzt sich aus Vertreter:innen von Justiz, Rechtsanwaltschaft, Sozialarbeit, Opfervertretung und Wissenschaft zusammen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 laden die Netzwerk-Vertreter:innen zu Veranstaltungen ein und leisten Beiträge zum kriminalpolitischen Diskurs. www.kriminalpolitik.at