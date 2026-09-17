„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Sehnsucht nach dem Rechtsruck?

Wien (OTS) -

Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt macht deutlich: weit rechts stehende Parteien verzeichnen in vielen Ländern Europas anhaltenden Zulauf. Auch in Österreich liegt die FPÖ in Umfragen weit vorne. Ist der Rechtsruck ein kurzfristiger Trend oder der Beginn einer Zeitenwende? Warum wächst die Sehnsucht nach rechter Politik? Sind die Parteien der politischen Mitte nicht mehr in der Lage, die Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler zu erkennen und überzeugende Problemlösungen zu präsentieren? Dazu diskutieren am Freitag, dem 18. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, die für einen klaren Blick auf die Ursachen und Folgen plädiert, und der von Sebastian Kurz in die Politik geholte Psychoanalytiker Martin Engelberg, der die Zeit für einen grundlegenden politischen Wandel gekommen sieht.