  • 17.09.2026, 11:35:02
  • /
  • OTS0101

„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Sehnsucht nach dem Rechtsruck?

Am 18. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Stainer-Hämmerle und Engelberg

Wien (OTS) - 

Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt macht deutlich: weit rechts stehende Parteien verzeichnen in vielen Ländern Europas anhaltenden Zulauf. Auch in Österreich liegt die FPÖ in Umfragen weit vorne. Ist der Rechtsruck ein kurzfristiger Trend oder der Beginn einer Zeitenwende? Warum wächst die Sehnsucht nach rechter Politik? Sind die Parteien der politischen Mitte nicht mehr in der Lage, die Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler zu erkennen und überzeugende Problemlösungen zu präsentieren? Dazu diskutieren am Freitag, dem 18. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, die für einen klaren Blick auf die Ursachen und Folgen plädiert, und der von Sebastian Kurz in die Politik geholte Psychoanalytiker Martin Engelberg, der die Zeit für einen grundlegenden politischen Wandel gekommen sieht.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright