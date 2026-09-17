Kostenlose Gesundheits-Checks für Kinder: CAPE 10 veranstaltet erstmals Kindergesundheitstage in Österreich

Wien (OTS) -

Einmaliges, kostenloses Vorsorge-Angebot: „Das Gesundheitserlebnis für die ganze Familie“ bietet kostenlose Gesundheits-Checks, Mitmachstationen sowie mehrsprachige Vorträge und Beratung.

Event schließt Lücke: Erstmals gibt es in Österreich ein ganzheitliches Angebot, das die Gesundheit von Kindern chancengleich in den Mittelpunkt stellt.

Chance für frühe Prävention: Breiter Gesundheits-Check (Sehen, Hören, Zähne, Orthopädie, etc.) bietet Familien Orientierung und stärkt die Gesundheitskompetenz.

Gesundheit spielerisch erleben: Begehbare Organmodelle, Teddybärkrankenhaus und interaktive Stationen machen Medizin für Kinder greifbar.

Höchste medizinische Expertise & starke Partner: Fachliche Begleitung durch medizinisches Board sowie Unterstützung durch u.a. UNIQA, WiG und AK Wien.

Die Gesundheit von Österreichs Kindern steht vor wachsenden Herausforderungen: Bewegungsmangel, Übergewicht, ansteigende Diagnosen von Entwicklungsstörungen, psychische Belastungen, Vorsorge und Gesundheitskompetenz beschäftigen viele Familien. Gleichzeitig ist der Zugang zu verlässlicher Gesundheitsinformation und niederschwelliger Vorsorge nicht für alle gleich einfach. Genau hier setzen die CAPE 10 Kindergesundheitstage powered by UNIQA an: Am 6. und 7. November 2026 bündelt CAPE 10 kostenlose Gesundheits-Checks sowie weitere Vorsorge-, Beratungs- und Mitmachangebote für Familien mit Kindern von 0 bis 14 Jahren an einem Ort.

Kindergesundheit bekommt ein eigenes Format

Für Themen wie Männergesundheit, Frauengesundheit oder Osteoporose gibt es bereits etablierte Veranstaltungsformate. Ein vergleichbares Angebot, das die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ganzheitlich in den Mittelpunkt stellt, fehlt bislang. Dabei ist frühes Hinschauen entscheidend: Gesundheitsfragen stellen sich oft nicht erst dann, wenn ein Kind akut krank ist. Die Chance liegt in der frühen Prävention.

Die CAPE 10 Kindergesundheitstage machen genau das möglich: kostenlos, verständlich und offen für alle Familien – unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Bildung.

„Für Familien bedeuten die Kindergesundheitstage eine einmalige Gelegenheit, mehrere Vorsorgeuntersuchungen gebündelt, kostenlos und ohne Wartezeiten an einem einzigen Wochenende wahrzunehmen. Und während sich die Eltern über wichtige Themen informieren, entdecken die Kinder an zahlreichen Mitmach-Stationen spielerisch die Welt der Gesundheit“, sagt Silvia Bruni, Geschäftsführerin von CAPE 10.

Kostenloser Gesundheits-Check als Herzstück

Im Mittelpunkt des Programms steht ein mehrteiliger Gesundheits-Check für Kinder von 0 bis 14 Jahren. Dabei werden unter anderem Bereiche wie Hören, Sehen, Zahngesundheit und allgemeine Vorsorge in den Blick genommen. Ergänzt wird das Angebot durch medizinische Beratung, Impulsvorträge und Mitmachangebote für Kinder und Familien. Auch ein freiwilliger Impfpass-Check ist vorgesehen.

Ziel ist es, Familien einen einfachen Zugang zu Gesundheitsinformation und Vorsorge zu ermöglichen. Die Kindergesundheitstage ersetzen dabei keine reguläre kinderärztliche Untersuchung oder notwendige medizinische Behandlung. Sie bieten eine erste Orientierung und zeigen Auffälligkeiten sowie bei Bedarf sinnvolle nächste Schritte auf.

Medizinische Dringlichkeit: Frühe Orientierung kann entscheidend sein

Die fachliche Ausrichtung der Gesundheitsangebote erfolgt unter Einbindung des medizinischen Boards. Dessen Sprecher, Dr. Klaus Vavrik, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, betont die medizinische Bedeutung früher Vorsorge: „Kindergesundheit beginnt nicht erst, wenn ein Kind akut krank ist, sondern bereits bei der aufmerksamen Begleitung seiner Entwicklung. Wir sehen in vielen Bereichen, dass Kinder und Jugendliche heute stärker belastet sind – körperlich, psychisch und in ihrer Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, früh hinzuschauen, Fragen ernst zu nehmen und Familien fachlich fundierte Orientierung zu geben.“

Gesundheit wird spielerisch erlebbar gemacht

Neben den kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen setzen die CAPE 10 Kindergesundheitstage vor allem auf spielerische Entdeckungsreisen: Mit begehbaren Organmodellen, dem Teddybärkrankenhaus und interaktiven Mitmach-Stationen wird Medizin für die jungen Besucherinnen und Besucher im wahrsten Sinne des Wortes greifbar und erlebbar gemacht. Kinder können hier Berührungsängste abbauen, Fragen stellen und die Welt der Gesundheit auf unterhaltsame, kindgerechte Weise eigenständig erkunden.

Breite Unterstützung für neues Familienformat

Die CAPE 10 Kindergesundheitstage werden von der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) der Stadt Wien und UNIQA unterstützt. Weitere Partner wie unter anderem AK Wien und ORF KiDS begleiten das Format.

„Gesundheitsvorsorge muss dort ansetzen, wo Menschen gut erreicht werden. Gerade bei Kindern ist es wichtig, Familien frühzeitig zu unterstützen und Gesundheitskompetenz zu stärken. Die Kindergesundheitstage leisten dazu einen wichtigen Beitrag“, so Dr. Peter Eichler, Vorstand UNIQA Stiftung.

Die CAPE 10 Kindergesundheitstage powered by UNIQA finden am Freitag, 6. November 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag, 7. November 2026, von 9:00 bis 17:00 Uhr im CAPE 10, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien, statt. Am Freitagvormittag findet ein geführtes Schulprogramm statt. Der Eintritt ist frei. Für Einzelbesucher:innen ist keine Voranmeldung erforderlich.

Alle Informationen zum Programm, zu den Angeboten und zum Besuch der CAPE 10 Kindergesundheitstage powered by UNIQA finden Familien unter: www.kindergesundheitstage.at

Ein Toolkit und weiteres Bildmaterial finden Sie hier.



Über CAPE 10

CAPE 10 ist ein modernes Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum in Favoriten – einem Bezirk mit großen sozialen Herausforderungen. Auf rund 5.000 m² Fläche beherbergt CAPE 10 verschiedene Sozialorganisationen – darunter ein Tageszentrum für wohnungslose Frauen – sowie niederschwellige, kassenfinanzierte Gesundheitseinrichtungen. Die zahlreichen Kinderförderprojekte der gemeinnützigen CAPE 10 Stiftung und Kulturevents im Veranstaltungsraum sowie ein sozialökonomischer Gastronomiebetrieb mit Gastgarten und eine integrative Kinderwelt machen CAPE 10 zu einem Ort der Begegnung und Integration für alle. Mit niederschwelligen Angeboten für Gesundheit, Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe schafft CAPE 10 Perspektiven und gibt Kindern die Chance auf eine gesunde und selbstbestimmte Zukunft.

Mehr Informationen unter www.cape10.at.

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