Urlaub für armutsbetroffene Kinder: Ruefa spendet 30.000 Euro

Wien (OTS) -

Mit der Sommerinitiative „Ein Urlaub, zwei Ziele. Jetzt mit Ruefa buchen & helfen.“ hat Ruefa ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement gesetzt und für Reisebuchungen im Aktionszeitraum von 28. Juni bis 16. Juli 2026 an die Volkshilfe Wien gespendet. Die Spende wurde komplett von Ruefa übernommen, sodass Kund:innen ohne zusätzliche Kosten Gutes bewirken konnten.

Am 16. September 2026 wurde der Spendenscheck in Höhe von 30.000 Euro an die Volkshilfe Wien übergeben. Die Mittel kommen sozialen Projekten der Organisation zugute und sollen vor allem armutsbetroffenen Familien mit Kindern einen Urlaub ermöglichen.

An der Scheckübergabe nahmen Michele Fanton, Geschäftsführer Ruefa, Birgit Wallner, Vorständin VERKEHRSBUERO, Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien, sowie Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, teil. Gemeinsam würdigten sie den erfolgreichen Abschluss der Initiative und die große Bedeutung von Kooperationen zwischen Wirtschaft und Sozialorganisationen.

„Ein Urlaub bedeutet für Kinder Lachen, Abenteuer und Erinnerungen, von denen sie noch lange erzählen. Für armutsbetroffene Kinder bleiben solche Erlebnisse jedoch oft unerreichbar. Umso mehr freut es uns, dass wir mit unserer Initiative soziale Verantwortung übernehmen und dazu beitragen können, Kindern eine unbeschwerte Auszeit zu schenken und ihnen Augenblicke von Freude, Gemeinschaft und Leichtigkeit zu ermöglichen“, erklärt Michele Fanton, Geschäftsführer Ruefa.

„Kinder sollten unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie die Chance haben, schöne Ferienerlebnisse zu sammeln und einfach Kind sein zu dürfen. Wir möchten dazu beitragen, Chancen ein Stück gerechter zu verteilen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich zu stärken. Wenn unsere Unterstützung Kindern unbeschwerte Tage und bleibende Erinnerungen schenkt, dann ist das mehr wert als jede Zahl auf dem Papier“, ergänzt Birgit Wallner, Vorständin VERKEHRSBUERO.

„Viele Kinder waren noch nie in ihrem Leben auf Urlaub, der Familie fehlt das Geld. Mit dieser Initiative wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, um armutsbetroffene Kinder und Familien zu unterstützen und ihnen schöne Momente zu ermöglichen. Dafür danke ich Ruefa herzlich“, sagt Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien. Und Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien ergänzt: „Kinderarmut bedeutet Verzicht. Auch auf Erlebnisse, die für andere selbstverständlich sind. Mit Unterstützung von Ruefa können wir armutsbetroffenen Kindern zeigen, dass es auch für sie Freude und Erholung gibt. Das wirkt weit über den Urlaub hinaus und stärkt die Kinder in ihrer Entwicklung.“

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Foto v.l.n.r.: Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Michele Fanton, Geschäftsführer Ruefa, Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien, und Birgit Wallner, Vorständin VERKEHRSBUERO, bei der Scheckübergabe am 16. September 2026 im Ruefa Reisestore am Stephansplatz.