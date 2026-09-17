Grüne Wien/Prack: „SPÖ-Werbekampagne macht Wohnen in Wien nicht leistbarer"

Wien (OTS) -

Anlässlich der Herbstkampagne der SPÖ mit dem Titel „Wien schafft Zuhause“ weisen die Wiener Grünen erneut auf die dramatische Situation am Wiener Wohnungsmarkt hin: „Das Zuhause ist für viele Menschen in Wien zu teuer geworden. Die Stadtregierung ist für einen großen Mangel an leistbaren Wohnungen verantwortlich. Wiener:innen, die sich mit hunderten anderen um eine Wohnung raufen müssen, können ein Lied davon singen, wie sehr die SPÖ-Wohnungspolitik versagt. Und dennoch schafft die SPÖ nur eine Werbekampagne, mit der die Fehlentwicklung verschleiert werden soll“, kritisiert Georg Prack, Klubobmann und Wohnbausprecher der Grünen Wien.

Der akute Wohnungsmangel in Wien ist eine Folge mehrerer, schwerwiegender politischer Fehlentscheidungen: „Die Wiener:innen bezahlen mehr Beiträge für die Wohnbauförderung und bekommen dafür weniger leistbare Wohnungen, weil die Stadtregierung die Einnahmen zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet. Kurzfristig wirksame Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel, wie die Mobilisierung von Leerstand oder ein Stopp für Airbnb & Co. in Wiener Wohnungen fehlen völlig. Werblicher Anspruch und harte Realität liegen bei der SPÖ Wien beim Thema leistbares Wohnen meilenweit voneinander entfernt“, so Prack.

SPÖ verspielt Erbe des Roten Wien

Heftige Kritik üben die Grünen am Umgang der SPÖ mit dem Wiener Gemeindebau: „Während der Bezirksvorsteher der Donaustadt 100.000 Gemeindewohnungen ‚verklopfen‘ will und neue Gemeindebauten für einen ‚völligen Schwachsinn‘ hält, wird der bestehende Gemeindebau grob vernachlässigt. Gemeindebauten werden nicht saniert, das Neubauprogramm deckt nicht einmal zwei Prozent des jährlichen Wohnungsbedarfs ab und die Mieter:innen werden mit den teuren Energiekosten allein gelassen. So verspielt die SPÖ das Erbe des Roten Wien“, so Prack abschließend.