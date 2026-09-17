From Vision to Action: AIT auf der VISION 2026

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „From Vision to Action“ präsentiert das AIT Austrian Institute of Technology auf der VISION 2026, der Weltleitmesse für Bildverarbeitung, in Stuttgart seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Hochleistungs-Bildverarbeitung. Vom 6. bis 8. Oktober 2026 zeigt das AIT in Halle 8, Stand 8C50, wie aus Bild- und Sensordaten verlässliche Informationen für intelligente Entscheidungen und autonomes Handeln werden.

Im Mittelpunkt stehen Technologien für die 2D/3D-Qualitätsinspektion und Messtechnik sowie für die 3D-Umgebungswahrnehmung, Lokalisierung und Kartierung autonomer Arbeitsmaschinen. Live zu sehen sind unter anderem ICI für die simultane 2D/3D-Inspektion bewegter Objekte, xposure:1M photometry für die ultraschnelle Inline-Inspektion, das portable System PHOTODEX für die bewegungsrobuste Oberflächeninspektion sowie Robotic Inspection zur automatischen Planung robotergestützter Inspektionsabläufe. SLAM-Technologien für 3D-Umgebungswahrnehmung, Lokalisierung und Mapping in Echtzeit ergänzen das Portfolio.

Das AIT verbindet dabei modernste Bildverarbeitung und 3D-Rekonstruktion mit KI und maschinellem Lernen. Die Technologien adressieren zentrale Herausforderungen der Industrie: von der Erkennung mikroskopisch kleiner Defekte bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten und der Inspektion komplexer Oberflächen bis hin zur automatisierten Qualitätskontrolle und zuverlässigen Wahrnehmung der Umgebung durch autonome Maschinen.

AIT ist Teil der Guided Tour Automotive & Battery

Am Dienstag, 6. Oktober 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr, ist das AIT Teil der Guided Tour Automotive & Battery. An unserem Stand erhalten Sie Einblicke in „Machine Vision for Quality Inspection and Autonomous Inspection Planning“ und erleben ausgewählte Technologien live.

SCIENTIFIC VISION DAYS – Forschungsexzellenz am AIT-Stand 8C50

Ein weiteres Highlight sind die SCIENTIFIC VISION DAYS. Die etablierte wissenschaftliche Vortragsreihe ist offizieller Bestandteil des VISION Forum-Programms und wird vom AIT organisiert und kuratiert. Expert:innen aus Industrie und angewandter Forschung präsentieren aktuelle Forschungsergebnisse, neue Machine-Vision-Technologien und innovative Anwendungen für die nächste Generation der industriellen Automatisierung.

VISION 2026 | 6.–8. Oktober 2026 | Stuttgart | Halle 8, Stand 8C50

Programm SCIENTIFIC VISION DAYS: www.ait.ac.at/svd

Programm Messe VISION: https://www.messe-stuttgart.de/vision/

Über das AIT