Pizzera & Jaus und die „Neo Nuggets“ am 21. September als ORF-1-Premiere

Wien (OTS) -

Nach „Pulled Pork“ (zum Wiedersehen am 28. September um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON) gibt es bei Pizzera & Jaus in der ebenfalls vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Fortsetzung von Andreas Schmieds Komödien-Hit am Montag, dem 21. September, um 20.15 Uhr sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON „Neo Nuggets“. Die Publikumslieblinge sind zurück und schafften es als ungleiche Brüder 2025 erneut auf die Liste der erfolgreichsten österreichischen Kinofilme des Jahres. Zwischen Action und österreichischem Schmäh sind sie zusammen mit ihrer verschollen geglaubten Schwester einem Mysterium auf der Spur, das tief in der österreichischen Geschichte verborgen liegt. In weiteren Rollen spielen Gizem Emre, Melissa Naschenweng, Benno Fürmann, Silvia Schneider, Anna Strigl und Eva Maria Frank. Regisseur Andreas Schmied zeichnet gemeinsam mit Wolfgang Brandstetter auch für das Drehbuch verantwortlich.

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Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Eddi Kovac (Otto Jaus) wollten eigentlich ein ruhiges Leben führen – doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht, bleibt den beiden keine Wahl, als ihrer totgeglaubten Schwester zu helfen. Plötzlich geraten sie in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben ...

„Pizzera & Jaus – Jetz’ kummst ma auf de Tour!“ am 21. September um 22.05 Uhr in ORF 1

Die kleinste Band Österreichs ist losgezogen, um die größten Plätze, Hallen und Festivals im deutschsprachigen Raum zu beschallen – diesmal in der perfekten sommernächtlichen Kulisse in der Ostbucht am Wörthersee und natürlich vor ausverkauftem Publikum. 9.000 begeisterte Fans erleben in „Pizzera & Jaus – Jetz’ kummst ma auf de Tour!“ am Montag, dem 21. September, um 22.05 Uhr in ORF 1 (24 Stunden vorab auf ORF ON) ehrliche und absolute Live-Musik mit den zwei authentischsten Emotionsdealern des Landes und allen ihren großen Hits: Von „Jedermann“ bis „Zweifelturm“, oder „Eine ins Leben“ bis „Kaleidoskop“.