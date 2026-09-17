Pure Pleasure 2026: Wenn Frauen Lust und Selbstbestimmung feiern

Wien (OTS) -

Am 9. und 10. Oktober 2026 verwandelt sich der historische Sektkeller in Wien bereits zum dritten Mal in einen Safe Space für Frauen, die sich mit Themen rund um Sexualität, Lust und Leidenschaft auseinandersetzen möchten.

Initiatorin Manuela Eigelsreiter schafft mit Pure Pleasure einen geschützten Rahmen, in dem Frauen und weiblich gelesene Personen offen Fragen stellen, neue Perspektiven entdecken und sich frei von Scham oder gesellschaftlichen Erwartungen austauschen können.

Was Pure Pleasure von anderen Veranstaltungen unterscheidet, ist die besondere Atmosphäre mit einer Mischung aus Vorträgen, Workshops, Shows und Messe. Dabei stehen statt Sensationslust oder Provokation, Offenheit und gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt. Die Inhalte der Veranstaltungen sind so vielfältig, wie die weibliche Sexualität selbst.

Pure Pleasure

DAS Event für Frauen und weiblich gelesene Personen mit jeder Menge Info zu Lust, Leidenschaft und Sexualität. Eine Safe Space mit Vorträgen, Worksohps, Messebereich und Sektbar erwarten dich.

Datum: 09.10.2026 - 10.10.2026, 21:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Sektkeller

Billrothstraße 51

1190 Wien

Österreich

URL: https://www.purepleasure.at/wien2026