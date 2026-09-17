  • 17.09.2026, 11:00:33
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Pure Pleasure 2026: Wenn Frauen Lust und Selbstbestimmung feiern

Die dritte Ausgabe von Österreichs einzigartigem Safe Space für weibliche Sexualität, Empowerment und offene Gespräche

Wien (OTS) - 

Am 9. und 10. Oktober 2026 verwandelt sich der historische Sektkeller in Wien bereits zum dritten Mal in einen Safe Space für Frauen, die sich mit Themen rund um Sexualität, Lust und Leidenschaft auseinandersetzen möchten.

Initiatorin Manuela Eigelsreiter schafft mit Pure Pleasure einen geschützten Rahmen, in dem Frauen und weiblich gelesene Personen offen Fragen stellen, neue Perspektiven entdecken und sich frei von Scham oder gesellschaftlichen Erwartungen austauschen können.

Was Pure Pleasure von anderen Veranstaltungen unterscheidet, ist die besondere Atmosphäre mit einer Mischung aus Vorträgen, Workshops, Shows und Messe. Dabei stehen statt Sensationslust oder Provokation, Offenheit und gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt. Die Inhalte der Veranstaltungen sind so vielfältig, wie die weibliche Sexualität selbst.

Pure Pleasure

DAS Event für Frauen und weiblich gelesene Personen mit jeder Menge Info zu Lust, Leidenschaft und Sexualität. Eine Safe Space mit Vorträgen, Worksohps, Messebereich und Sektbar erwarten dich.

Datum: 09.10.2026 - 10.10.2026, 21:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Sektkeller
Billrothstraße 51
1190 Wien
Österreich

URL: https://www.purepleasure.at/wien2026

Pure Pleasure - DAS Event für Frauen

9.-10. Oktober 2026, 1190 Wien

Rückfragen & Kontakt

tabulos - Initiative für sexuelle Aufklärung
Manuela Eigelsreiter
Telefon: 0664 45 72 797
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 09.10.2026]
[Samstag, 10.10.2026]

Pure Pleasure

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