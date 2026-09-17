„Bewusst gesund“ über Hürden und Barrieren gehörloser Menschen im Gesundheitsbereich

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 19. September 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Hürden und Barrieren gehörloser Menschen im Gesundheitsbereich

In vielen Bereichen des Alltags, so auch bei der medizinischen Versorgung, stoßen gehörlose Menschen noch immer auf Kommunikationsbarrieren. Schon die Vereinbarung eines Arzttermins kann schwierig werden. Noch problematischer wird es bei Arztgesprächen, wenn wichtige Informationen nicht in Gebärdensprache vermittelt werden können. Anlässlich des Internationalen Tages der Gebärdensprachen am 23. September zeigt „Bewusst Gesund“, welche Hürden gehörlose Menschen im Gesundheitsbereich erleben. Patrick Martinetz, selbst gehörlos und diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger in der einzigen Gehörlosenambulanz Wiens, gibt Einblick in seinen Alltag. Auch der einzige gehörlose Apotheker Österreichs, Sreco Dolanc, weiß, wie wichtig eine verständliche, barrierefreie Kommunikation speziell im Bereich der Gesundheit ist.

Gebärdensprache – Dolmetscher:innen gefragt

Für rund 10.000 gehörlose Menschen in Österreich ist Gebärdensprache die Muttersprache. Seit 2005 ist die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) als eigenständige Sprache in der Bundesverfassung anerkannt. Dennoch sind gehörlose Menschen weiterhin mit zahlreichen Barrieren konfrontiert. Auch im Bereich Bildung erschweren fehlende Zugänge die gleichberechtigte Teilhabe. Der schwierige Zugang zu Gebärdensprachdolmetscher:innen, die oft Monate im Vorhinein angefragt werden müssen, stellt eine große Einschränkung dar. Mit Beginn dieses Schuljahres gibt es nun eine Neuerung im Lehrplan: Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) wird zum Unterrichtsfach in den AHS-Oberstufen. Schüler:innen können damit ÖGS als zweite lebende Fremdsprache wählen und darin auch maturieren. Eine möglichst breite Verankerung von Laut- und Gebärdensprache sei eine wichtige Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe gehörloser Menschen, erklärt Lukas Huber, Generalsekretär des Österreichischen Gehörlosenbundes.

Schicksal Schlaganfall – wie ein Radiomoderator zum Maler wurde

Eine massive Hirnblutung, ausgelöst durch einen eitrigen Zahn, ließ den Radiomoderator Tim Hind vor Jahren mit einer halbseitigen Lähmung und anfangs auch mit komplettem Sprachverlust zurück. Eine Ergotherapeutin riet ihm zu malen und sich damit eine neue Form der Kommunikation zu erschließen. Was sich dabei zeigte, war ein unerwartetes Talent und ein Weg zurück ins Leben. So fand der heutige Hobbymaler durch die Sprachlosigkeit zur Malerei und durch diese schließlich teilweise auch wieder zurück zur Sprache.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Pankreaslipomatose

Fett kann sich nicht nur in der Leber, sondern auch in der Bauchspeicheldrüse einlagern. Das bleibt oft lange unbemerkt und wird nur zufällig entdeckt. Eine solche Verfettung kann beim Zuckerstoffwechsel eine Rolle spielen, denn die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und ist wesentlich an der Regulierung des Blutzuckers beteiligt. Ab wann eine verfettete Bauchspeicheldrüse zum Problem werden kann, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Weintrauben – die Süße des Herbsts

Mit September beginnt in Österreich die Hochsaison der Weintrauben. Jetzt schmecken sie besonders aromatisch und liefern gleichzeitig eine Vielzahl wertvoller Inhaltsstoffe. Neben Vitaminen wie Vitamin C und Vitamin K enthalten Weintrauben Mineralstoffe wie Kalium sowie sekundäre Pflanzenstoffe, darunter Polyphenole und Resveratrol. Diese wirken antioxidativ und können dazu beitragen, die Körperzellen vor oxidativem Stress zu schützen.