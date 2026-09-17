FPÖ-Landbauer: „SPÖ-Marterbauer soll sich ein Beispiel an NÖ nehmen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn die Bundesregierung jetzt plötzlich die Gerechtigkeit für sich entdeckt hat, dann müssen sofort alle zu Unrecht eingehobenen Coronastrafen zurückbezahlt werden“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach der großspurigen Ankündigung von SPÖ-Finanzminister Marterbauer, zu Unrecht erhaltene Coronahilfen zurückzufordern, klar.

„Wir in Niederösterreich sind mit gutem Beispiel als einziges Bundesland vorangegangen und haben verfassungswidrige Coronastrafen zurückgezahlt. Wir haben Wort gehalten und sind der beste Beweis dafür, dass es sehr wohl möglich ist, wenn man wirklich den Willen besitzt, es umzusetzen“, schließt Udo Landbauer.