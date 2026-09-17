Ein „Kampf um die Krone“ und Miriam Hie mit neuem „Soko Linz“-Job am 22. September in ORF 1

Wien (OTS) -

„Videogirls & Loverboys“ haben die „Soko Linz“ und bis zu 565.000 bzw. durchschnittlich 539.000 Zuseher:innen (vorläufige Gewichtung) bei 25 (12+) und 32 Prozent Marktanteil (12–29) am 15. September auf Trab gehalten. Am Dienstag, dem 22. September 2026, tauchen die Publikumslieblinge um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON in ein Live-Action-Rollenspiel ein, wenn der „Kampf um die Krone“ bei einer Burgruine für den Hofzauberer tödlich endet. Dabei findet sich nicht nur „Soko“-Chef Pichlwanger (Michael Steinocher) in einer neuen Funktion – als Undercover-Ritter – wieder, auch Yara (Miriam Hie) übernimmt eine neue Rolle: Sie unterstützt die „Soko Linz“ von nun an aktiv bei den Ermittlungen! Ein „Geliebter Mörder“ beschäftigt die „Soko Donau“, die in der anschließenden Dacapo-Folge um 21.05 Uhr in der Kunstszene auf Spurensuche geht.

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„Soko Linz – Kampf um die Krone“ (Dienstag, 22. September, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Berni Wagner, Julia Wozek, Aaron Karl, Franz Josef Danner und Laura Euler-Rolle in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Ein als Zauberer verkleideter Mann wird tot aufgefunden. Schnell finden Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) heraus, dass der Tote zu einem Live-Action-Rollenspiel bei der Burgruine gehört. Alle Teilnehmer:innen scheinen den „Kampf um die Krone“ sehr ernst zu nehmen – doch wer hat ein Motiv, den Hofzauberer Barilian umzubringen? War es Prinz Theobar (Aaron Karl), dem Barilian viele Jahre einflüsterte? Oder Prinzessin Amalda (Laura Euler-Rolle), die mit Theobar erbittert um die Krone kämpft? Um das Rätsel zu lösen, muss Pichlwanger (Michael Steinocher) undercover ermitteln – als Ritter. Und nimmt dabei unerwartete Verstärkung mit.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions, gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Geliebter Mörder“ (Dienstag, 22. September, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Maddalena Hirschal in einer Episodenrolle; Regie: Katharina Heigl

Die chilenische Studentin Louisa Gomez wird ermordet aufgefunden. Das Gesamt-Arrangement der in Folie gewickelten Toten erinnert an die Arbeit des Künstlers Johann Mensing (Christoph Luser). Gomez war nicht nur eine von Mensings Fotovorlagen, als drittes Opfer fügt sie sich nahtlos in die Reihe von erstickten Frauen ein, die seine Modelle waren. Für den damaligen Mordverdacht saß er in U-Haft, kam nur aufgrund der zu dünnen Spurenlage am Tatort frei. Ein Freak, wie Mensing meint, der sein künstlerisches Markenzeichen für die Morde benutzt hat – er selbst habe für den Tatzeitpunkt ein Alibi. Bestätigt wird dies durch seinen Galeristen Uwe Springer (Michael Rotschopf) und die Journalistin Alexandra Rohrbach (Maddalena Hirschal), mit der er seit seiner Zeit im Gefängnis liiert ist. Die Sache

scheint klar zu sein, doch welche Rolle spielt Nachbar Peter Dürr (Dominic Marcus Singer)?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Episoden zur Verfügung stehen.