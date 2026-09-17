Mattersburger Bahn: Unterführung ersetzt Eisenbahnkreuzung

St. Pölten (OTS) -

Die Elektrifizierung und Attraktivierung der Mattersburger Bahn schreiten zügig voran. Im Rahmen des Großprojekts wurde nun zwischen Wiener Neustadt und Katzelsdorf an der Leitha auch die unbeschrankte Eisenbahnkreuzung im Bereich Sägewerksiedlung aufgelassen sowie abgetragen, sie wird künftig durch eine 890 Meter lange, moderne Unterführung auf der L4090 ersetzt.

„Jeder aufgelöste Bahnübergang kann Leben retten! Mit der Niveaufreimachung der L 4090 und der damit verbundenen Auflösung der bestehenden Eisenbahnkreuzung schaffen wir für unsere Pendler und Familien eine sichere Verkehrsverbindung zwischen Wiener Neustadt und Katzelsdorf. Damit gehört eine weitere unfallträchtige Gefahrenstelle schon bald der Vergangenheit an“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer über das Gemeinschaftsprojekt des Landes NÖ mit den ÖBB.

„Mit der neuen Unterführung schaffen wir einen wichtigen Mehrwert für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Die Auflassung des Bahnübergangs und die niveaufreie Querung erhöhen die Sicherheit für den Straßenverkehr ebenso wie für den Bahnverkehr deutlich. Gleichzeitig ist dieses Projekt ein wichtiger Baustein für die Modernisierung und den Ausbau der Mattersburger Bahn. Damit investieren wir nicht nur in mehr Sicherheit, sondern auch in eine leistungsfähige, zukunftsfitte Schieneninfrastruktur und attraktive Mobilität für die Region“, so ÖBB-Projektleiter Jürgen Egger.

Die Bauarbeiten laufen seit Februar 2026 und beinhalten eine Verlegung der Landesstraße. Bis 13. Dezember 2026 sollen sie abgeschlossen sein. Auf dem Straßenabschnitt sind täglich rund 3.700 Fahrzeuge unterwegs.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Mag. Isabella Nittner, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 812 13 755, E-Mail [email protected]