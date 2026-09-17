  • 17.09.2026, 10:11:33
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NÖ Bauernbund geht dieses Wochenende auf Jubiläumswallfahrt nach Mariazell

Unter dem Motto „Glauben leben – Hoffnung säen“ wird das Versprechen von Figl und Reither zum 80. Mal eingelöst.

Die NÖ Bauernbundwallfahrt nach Mariazell findet am 19. und 20. September 2026 bereits zum 80. Mal statt.
St. Pölten (OTS) - 

Dieses Wochenende, am 19. und 20. September 2026, pilgern Niederösterreichs Bäuerinnen und Bauern bereits zum 80. Mal nach Mariazell. Unter dem Motto „Glauben leben – Hoffnung säen“ stehen heuer das besondere Jubiläum, Zusammenhalt und Zuversicht im Mittelpunkt.

Wallfahrt für alle Generationen

Den Auftakt bildet am Samstag die traditionelle Fußwallfahrt der Landjugend Niederösterreich. Entlang von vier unterschiedlichen Routen pilgern rund 200 Jugendliche in Richtung Mariazell. Nach der Landjugendmesse in der Basilika findet traditionsgemäß eine stimmungsvolle Lichterprozession durch den Wallfahrtsort statt.

Höhepunkt der Jubiläumswallfahrt ist die Heilige Messe am Sonntag in der Basilika Mariazell, zelebriert von Diözesanbischof Alois Schwarz sowie die Wallfahreransprache durch Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll. Die Bäuerinnen aus dem Bezirk Gänserndorf und die Landjugend St. Veit an der Gölsen laden unter musikalischer Umrahmung der Blasmusikkapelle Göllersdorf zur Agape und zu einem Kinderprogramm für die jüngsten Messbesucher.

Wurzeln der Wallfahrt bei Figl und Reither

Die Geschichte der NÖ Bauernbundwallfahrt nach Mariazell geht auf ein Gelöbnis von Leopold Figl und Josef Reither zurück. Die beiden Bauernbundpolitiker waren unmittelbar nach der Annexion Österreichs durch die Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert worden. Dort gelobten sie, in der Hoffnung, dass Österreich wieder Freiheit und Selbstständigkeit erlangen werde, zum Dank jedes Jahr Niederösterreichs Bauern in einer Wallfahrt nach Mariazell zu führen. Erstmals einlösen konnten Leopold Figl, damals Bundeskanzler, und Landeshauptmann Josef Reither ihr Gelöbnis im Jahr 1947. Seither wird die Tradition von Generation zu Generation weitergetragen.

Alle Informationen zur Wallfahrt sowie Livestream der Wallfahrt für alle virtuellen Teilnehmer auf: www.noebauernbund.at/wallfahrt

Rückfragen & Kontakt

NÖ Bauernbund
Büroleiterin Maria Haiderer, MSc
Telefon: 02742/9020-2140
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noebauernbund.at

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