€ 39.000.000 für die Digitalisierung der Republik.

Wien/Österreich (OTS) -

accilium ist offizieller Rahmenvertragspartner der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) für Beratungsdienstleistungen.

39 Mio. Euro Abrufvolumen über eine Laufzeit von vier Jahren.

Beratungsschwerpunkte reichen von Prozessmanagement, Strategie- und Organisationsentwicklung bis zu Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.

accilium modernisiert Österreich. Die 2017 gegründete österreichische Management- und Strategieberatung wurde als Rahmenvertragspartner der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), dem zentralen Einkaufs- und Lösungspartner der Republik Österreich, ausgewählt. Über den vierjährigen Rahmenvertrag können öffentliche Auftraggeber Beratungsleistungen mit einem Volumen von bis zu 39 Millionen Euro abrufen – von Strategie und Organisationsentwicklung bis zu Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.

Damit stärkt accilium ihre Rolle als Modernisierungspartner der öffentlichen Hand. Die bevorstehende Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst erhöht den Handlungsdruck: Bis 2030 geht rund ein Viertel der Beschäftigten in den Ruhestand. Deshalb unterstützt accilium öffentliche Organisationen dabei, Verwaltungsstrukturen effizienter, digitaler und bürgernäher zu gestalten, Mitarbeitende für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu befähigen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf technologischer Zukunftsfähigkeit, sondern auch, neue Lösungen nachhaltig in Organisation, Kultur und Arbeitsweise zu verankern.

„Wir gehen davon aus, dass ganze Führungsebenen wegfallen werden. Gleichzeitig wird jede:r Mitarbeiter:in zur Führungskraft – zumindest gegenüber einem Agenten. Künstliche Intelligenz übernimmt Routinetätigkeiten, macht Organisationen schlanker und ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit. Diese Chancen wirken aber erst, wenn sie in Organisationen und Prozesse integriert werden. Der Zuschlag im BBG-Rahmenvertrag ist für uns Vertrauensbeweis und Verantwortung zugleich, diese Transformation wirksam zu begleiten." Markus Kaiser, Public Sector Lead und Senior Partner, accilium.

Für diese Modernisierung bündelt accilium entscheidende Kompetenzen: mehrjährige Erfahrung mit den Anforderungen des öffentlichen Sektors, unverkennbare Expertise in Organisationsentwicklung und technologisches Know-how. Zum Expert:innenteam zählen Markus Kaiser, Senior Partner und Public Sector Lead, Stefan Cibulka-Rothbauer, Senior Manager Public Practice, und Yannick Thiele, Manager, Public Practice, sowie Christian Schneider, Partner und People Practice Lead, und Jaqueline Binder, People Practice Manager. Ergänzt wird das Team durch Jennifer Duhs, Associate Partner Strategy Practice.

Über accilium

accilium ist eine Management- und Strategieberatung, die auf der Überzeugung basiert, dass ständige Weiterentwicklung der Schlüssel zum Erfolg ist. Deshalb treiben wir seit bald zehn Jahren die Mobilitäts- und Energiewende voran – mit Transformationsprojekten, die Digitalisierung beschleunigen und Organisationen zukunftsfähig aufstellen. Wir denken Organisationen neu, stellen Technologie in den Mittelpunkt und behalten stets den Menschen im Blick. Wandel ist für uns keine Frage des Wollens, sondern der Fähigkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln – das ist unsere DNA. Gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen & und accilium ventures sind wir an acht Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Rumänien tätig und beschäftigen 110 Mitarbeiter:innen. accilium gehört laut Statista und brand eins zu den besten Unternehmensberatungen im deutschsprachigen Raum und gehören zu den Hidden Champions of Consulting 2026/27.

Weiterführende Links:

https://accilium.com/