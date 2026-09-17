willhaben belegt Platz 2 bei den „Best Workplaces in Europe™ 2026“

Österreich (OTS) -

Europaweite Top-Platzierung für Österreichs größten digitalen Marktplatz in der Kategorie „Best Small & Medium Workplaces“

Great Place to Work ® ermittelte zum 24. Mal die besten Arbeitsplätze des Kontinents

MitarbeiterInnen aus mehreren Tausend Unternehmen haben dafür abgestimmt

Nachdem willhaben von Great Place to Work® vergangenen Mai einmal mehr zum besten Arbeitgeber des Landes in der Kategorie „Large“ ernannt wurde, gab es nun erneut Grund zum Jubel für Österreichs größten digitalen Marktplatz: Das international tätige Forschungs- und Beratungsnetzwerk zeichnete die „Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2026“ aus und würdigte willhaben dabei mit dem sensationellen zweiten Platz. Für diese Liste hat Great Place to Work® Arbeitsplatzkultur und -programme bewertet und direktes Feedback von Mitarbeitenden aus Tausenden von Unternehmen in ganz Europa ausgewertet.

willhaben unter den besten Arbeitgebern des Kontinents

„Es erfüllt uns mit unfassbarem Stolz, auf dem zweiten Platz zu den besten Arbeitgebern Europas zu zählen“, sagt Mercedes Krutz, Chief Human Resources Officer und Chief Marketing Officer bei willhaben, zur Auszeichnung in der Kategorie Small & Medium, und ergänzt: „Unsere einzigartige Unternehmenskultur ist das Fundament, das uns gerade in Zeiten ständiger Veränderung zusammenhält, inspiriert und zu Spitzenleistungen motiviert. Die Auszeichnung unterstreicht, dass unser gesamtes Team nicht nur mit unserem Know-how und der Qualität der Arbeit überzeugt, sondern auch, wie stark wir uns unser besonderes Miteinander bewahrt haben. Sie gebührt jeder und jedem einzelnen willhabingerIn, die unser Unternehmen durch ihr tägliches Handeln und gemeinsam erreichte Meilensteine prägen.“

Nicht zu schön, um wahr zu sein und genau deshalb ausgezeichnet

Doch was macht Österreichs größten digitalen Marktplatz aus Sicht des Unternehmens selbst zu einem der besten Arbeitgeber Europas? „Der Platz auf dem Stockerl bei Best Small & Medium Workplaces in Europe ist für uns kein Schulterklopfen, sondern eine Bestätigung dafür, dass wir uns nie einfach so zufrieden geben. Während viele Unternehmen versuchen, Kultur über Benefits zu erkaufen, setzen wir auf radikale Produktliebe, gelebten Purpose und darauf, dass Strategie und Alltag auch wirklich zusammenpassen. Wir haben verstanden, dass eine großartige Arbeitskultur nicht darin besteht, Konflikte zu vermeiden, sondern sie als Treiber für echte Transformation zu nutzen”, so Krutz.

Chief Human Resources Officer: Mercedes Krutz übergibt Rolle an Ingeborg Schinninger

Der europäische Spitzenplatz markiert für Mercedes Krutz zudem den passenden Rahmen für eine organisatorische Weichenstellung: Nach 15 Jahren erfolgreicher Führung im HR-Bereich übergibt sie diese Verantwortung künftig an ihre Kollegin Ingeborg Schinninger; Krutz selbst fokussiert sich fortan auf ihre Funktion als Chief Marketing Officer bei willhaben. „Nach 15 intensiven und erfolgreichen Jahren im HR-Bereich ist dieser 2. Platz in Europa der denkbar beste Moment, um diese Agenden fließend an Ingeborg Schinninger zu übergeben, die diesen Weg mit viel Expertise weiterführen wird“, so Krutz. „Für mich persönlich erlaubt dieser Schritt, mich künftig noch stärker auf meine Rolle als Chief Marketing Officer zu konzentrieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unseren starken Wachstumspfad bei Zugriffen und Markenbekanntheit weiter ausbauen, uns im Wettbewerb mit internationalen Marktbegleitern noch deutlicher absetzen und die führende Position von willhaben langfristig absichern.“