  • 17.09.2026, 10:06:02
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Aufgequollenes Maiskorn hat Babykatze beinahe das Leben gekostet

Acht Wochen alte Honig nach teurer Notoperation im Tierschutzhaus Vösendorf – Besitzer konnte 2.000 Euro nicht tragen

So klein das Korn aussieht – im Magen oder Darm wird daraus ein lebensgefährlicher Pfropfen. Honig hat großes Glück gehabt. Viele Tiere überleben das nicht, und viele Halterinnen und Halter können eine solche Operation nicht bezahlen. Dann bleiben die Kosten und die Nachsorge an den Tierheimen hängen

Stephan Scheidl, Tierheimleitung Tierschutz Austria.

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Wien/Vösendorf (OTS) - 

Ein einziges Maiskorn hat der kleinen Katze Honig fast das Leben gekostet. Die erst acht Wochen alte Weiße kam aus einer Tierklinik ins Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria. Zuvor musste sie operiert werden: Sie hatte ein Maiskorn verschluckt, das im Verdauungstrakt aufquoll und nur noch chirurgisch entfernt werden konnte.

Die Behandlung kostete rund 2.000 Euro. Der Besitzer konnte die Summe nicht aufbringen. Deshalb übernahm Tierschutz Austria das Kitten. Honig darf sich nun in Vösendorf in ihrem eigenen Tempo erholen und wird medizinisch versorgt, bis sie in ein neues Zuhause vermittelt werden kann.

So klein das Korn aussieht – im Magen oder Darm wird daraus ein lebensgefährlicher Pfropfen. Honig hat großes Glück gehabt. Viele Tiere überleben das nicht, und viele Halterinnen und Halter können eine solche Operation nicht bezahlen. Dann bleiben die Kosten und die Nachsorge an den Tierheimen hängen“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleitung von Tierschutz Austria.

Getrocknete Maiskörner, Futtermais oder Ähnliches quellen durch Feuchtigkeit stark auf. Wird ein Korn verschluckt, kann es Magen und Darm verlegen. Die Folge sind schwere, oft nur operativ zu behebende Verschlüsse – gerade bei Kitten und Welpen mit noch engem Verdauungstrakt.

Honig gilt als kleine Kämpferin. Im Tierschutzhaus bekommt sie die Behandlung und Zuwendung, die sie nach dem Eingriff braucht. Tierschutz Austria bittet um Unterstützung für solche Notfälle über das Spendenprojekt „Notfelle“:
https://www.tierschutz-austria.at/unterstuetze-uns/spenden/spendenprojekte/notfelle/

Fotos (honorarfrei)
Fotos von Katze Honig

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer, MSc.
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

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