  • 17.09.2026, 10:00:32
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Frischer Wind am Fürstenhof: „Sturm der Liebe“ mit Wienerin Pippa Fee Rupperti und Jaime Ferkic als neuem Traumpaar

Neue Folgen ab November in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Ein besonderes Traumpaar mit einer Vergangenheit voller Liebe, Verletzungen und ungelöster Gefühle erwartet das Fernsehpublikum ab November 2026 in der 23. Staffel der ORF/ARD-Erfolgstelenovela „Sturm der Liebe“: Die abenteuerlustige DJane Emilia (Pippa Fee Rupperti) und Massimo (Jaime Ferkic) begegnen einander nicht als Fremde. Das unerwartete Wiedersehen am Fürstenhof trifft beide wie ein Blitz – zumal Massimo inzwischen der Mann an Olivias (Soraya-Keltoum Bouabsa) Seite ist. Olivia ist Emilias ältere Schwester, die seit ihrer Kindheit ihre Vertraute und ihre wichtigste Bezugsperson ist. Die neuen Folgen sind ab 4. November montags bis freitags um 14.45 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

„An Emilia finde ich besonders spannend, dass sie so impulsiv ist. Dadurch gerät bei ihr schnell alles außer Kontrolle. Und ohne zu viel vorwegzunehmen: Ihre Geschichte wird eine echte emotionale Achterbahnfahrt und hat mich so sehr gefordert. Das gesamte Team vor und hinter der Kamera waren dabei eine enorme Unterstützung“, so Pippa Fee Rupperti zu ihrer Rolle. 1998 in Wien geboren, absolvierte Pippa Fee Rupperti ihr Schauspielstudium an der Universität Mozarteum Salzburg. Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte sie von 2022 bis 2024 als festes Ensemblemitglied am Mainfranken Theater Würzburg. Im Fernsehen wirkte sie unter anderem in „München Mord“ mit.

„Meine Figur des Massimo bringt eine ganz eigene Geschichte an den Fürstenhof mit, die für ordentlich Wirbel sorgen wird. Die Reise zu unserem Liebesglück wird sehr emotional und absolut packend“, so Jaime Ferkic, der u. a. für die Kinofilme „Das fliegende Klassenzimmer“, „Die Welle“ und „Der phönizische Meisterstreich“ von Wes Anderson vor der Kamera stand.

Doch nicht nur in Herzensangelegenheiten bleibt es am Fürstenhof turbulent, die Beats im neu eröffneten Club entfachen ein ungeahntes Tanzfieber bei Lale (Yeliz Simsek), Katja (Isabell Stern) und Yvonne (Tanja Lanäus). Larissa (Anna Karolin Berger) wiederum hat es satt, sich mit ungeliebten Jobs durchzuschlagen und sich von Chefs wie Christoph (Dieter Bach) Anweisungen geben zu lassen. Als Tochter aus reichem Hause ist sie überzeugt, dass ihr Macht und Reichtum zustehen. So schmiedet sie einen Plan, um beides zurückzuerobern.

„Sturm der Liebe“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.

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