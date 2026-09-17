Wann wird mangelnde Internetqualität zum Wechselgrund? Boost!-Internet jetzt zwei Wochen risikolos testen.

Wien (OTS) -

Sechs Monate kein Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei Neuanmeldung ab Internet Boost! 5G 150.*

Zwei Wochen risikolos testen.*

Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.

Für alle bis 27 Jahre: Zusätzlich 20 Prozent Rabatt pro Monat

Drei entwickelt sein erfolgreiches Internetangebot Boost! konsequent weiter und rückt seine Internet-Qualität noch stärker in den Mittelpunkt. Unter dem neuen Leistungsversprechen „Starkes Internet“ vereint Boost! leistungsstarkes WLAN mit smarten Tools, die dabei unterstützen, jederzeit das Beste aus dem Internet herauszuholen.

Zum Aktionsstart können Neukund:innen Boost! zwei Wochen lang risikolos testen. Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet Boost! 5G 150 entscheidet, zahlt sechs Monate lang kein Grundentgelt und erhält einen Bonus von 100 Euro sowie einen Premium-Router.*

Kund:innen bis 27 Jahre bekommen dank Jugend+ Rabatt zusätzlich 20 Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt.

Internetqualität ist wichtig.

Schlechtes oder unzuverlässiges Internet gehört für viele Menschen zu den größten Ärgernissen im digitalen Alltag. Eine repräsentative marketmind Netzumfrage im Auftrag von Drei vom Juni 2026 zeigt, dass mangelnde Internetqualität für rund 4 von 10 Österreicher:innen einen Grund darstellt, um den Anbieter zu wechseln. Gerade bei Homeoffice, Streaming, Gaming und vernetzten Haushalten steigen die Anforderungen an stabile Verbindungen kontinuierlich.

Drei RouterAssistant App steigert die Qualität.

Für viele Haushalte zählt heute nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem eine stabile und unkomplizierte Internetverbindung. Genau hier setzt Boost! an. Die Drei RouterAssistant App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers, hilft bei der WLAN-Einrichtung und bietet praktische Werkzeuge zur laufenden Optimierung des Heimnetzwerks. Ergänzend analysieren Diagnosetools laufend die Verbindungsqualität und erkennen Optimierungspotenziale frühzeitig. Drei sorgt mit Boost! dafür, dass Kund:innen ihr Internet möglichst einfach, stabil und komfortabel nutzen können.



„Viele Menschen in Österreich wollen zuhause vor allem ein Internet, auf das sie sich verlassen können. Genau dort setzt Boost! an. Wir kombinieren starkes 5G-Internet mit Optimierungstools und proaktivem Service. Damit schaffen wir ein Interneterlebnis, das im Alltag einfach funktioniert“, fasst Drei CCO Günter Lischka die Vorteile von Boost! zusammen.

Zufriedene Boost!-Kund:innen.

Boost! begleitet Kund:innen über die gesamte Nutzungsdauer: von der Einrichtung über die laufende Analyse der Verbindungsqualität bis hin zu priorisiertem Support. Viele Optimierungen erfolgen automatisch im Hintergrund, um eine möglichst stabile Nutzung sicherzustellen.

Bereits seit der Einführung von Boost! konnte Drei die Zufriedenheit seiner Internetkund:innen deutlich steigern. Laut aktuellen Befragungen liegt die Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90 Prozent. Die RouterAssistant App wird im App Store derzeit mit 4,6 von 5 Sternen bewertet.

Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

Zwei Wochen risikolos testen*

Sechs Monate gratis Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei Neuanmeldung ab Internet Boost! 5G 150*

Gratis ZTE G5TC Premium-Router

Gratis Aktivierung und keine Servicepauschale

RouterAssistant App für optimale Router- und WLAN-Einrichtung

Laufende Qualitätsanalyse und Optimierung

Priorisierter Service und Support

Jugend+: zusätzlich 20 Prozent Rabatt bis 27 Jahre

Weitere Infos auf www.drei.at/boost



Boost! Teststationen in ausgewählten Shop.

Um die Leistungsfähigkeit von Boost! auf spielerische Weise zu erleben, bietet Drei interaktive Testerlebnisse an ausgewählten Shop-Standorten. Spezielle Teststationen veranschaulichen die Geschwindigkeit und Performance des WLAN von Drei, während die Teilnehmer:innen mit attraktiven Giveaways belohnt werden. Die Aktivität findet ganztägig am 2. und 3. sowie am 9. und 10. Oktober 2026 in den Drei Shops im Stadtpark Center in Spittal an der Drau, im Q19 in 1190 Wien sowie beim Partnerstandort Handyshop.cc in Deutschlandsberg statt.

10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix – schon ab zwei Tarifen

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt bereits ab dem ersten zusätzlichen Tarif, unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr auf www.drei.at/mix

* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer: Entfall des monatlichen Grundentgelts in den ersten sechs Monaten (danach ab 35,90 Ꞓ / Monat). Zusätzlich wird ein Bonus in Höhe von 100 Ꞓ gewährt, der ab dem siebenten Monat aliquot auf die verbleibenden 18 Monate der Mindestvertragsdauer angerechnet wird. Rücktrittsrecht auch bei Erwerb im stationären Handel. Details unter drei.at/boost.

FAQ für Medien



Was ist Boost!?

Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und priorisiertem Support.

Für welche Technologien ist Boost! verfügbar?

Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar.

Was macht die RouterAssistant App?

Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen und Speedtests.

Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen Internetanschluss?

Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer optimalen Router-Konfiguration.

Was beinhaltet die aktuelle Aktion?

Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 zahlen Kund:innen sechs Monate kein Grundentgelt, erhalten einen 100 Euro Bonus sowie einen Premium-Router*.

Sind Router und Aktivierung enthalten?

Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos inkludiert.*

Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer?

Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.*

Wo gibt es weitere Informationen?

Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at