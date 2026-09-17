NTS baut Präsenz in den USA weiter aus

Graz/Raleigh (OTS) -

Der IT-Dienstleister NTS Netzwerk Telekom Service AG stärkt die lokale Betreuung internationaler Kunden in den USA und setzt damit einen wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung. Neben den Standorten in New Jersey, Los Angeles und Phoenix folgt Raleigh in North Carolina als neue Niederlassung. Mit der stärkeren Präsenz in den USA intensiviert NTS insbesondere die Betreuung europäischer Kunden, die ihre Aktivitäten in Nordamerika ausbauen.

„ Wenn unsere Kunden vor Ort wachsen, müssen wir sie begleiten können “, sagt Thomas Hausegger, Managing Director Österreich, Schweiz & USA bei NTS. „ Immer mehr europäische Unternehmen verstärken ihre Präsenz in den USA oder verlagern Teile ihrer Wertschöpfung dorthin. Für uns ist es deshalb wichtig, dort präsent zu sein, wo relevante Standorte entstehen. “

Raleigh als nächster Schritt

Eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau übernimmt Vildan Catic als Country Sales Manager USA. Von Raleigh aus wird er die Marktpräsenz von NTS stärken, Kundenbeziehungen weiterentwickeln und die Zusammenarbeit mit lokalen Teams und Technologiepartnern intensivieren. Die Hauptstadt von North Carolina liegt im dynamisch wachsenden Research Triangle und bietet dank der Nähe zu bestehenden Kunden und Partnern gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von NTS. „ Viele unserer Kunden kennen NTS bereits aus Europa. Jetzt geht es darum, diese Beziehungen auch in den USA weiter auszubauen und für unsere Kunden direkt vor Ort greifbar zu sein “, sagt Catic. „ Unser Firmenmotto ‘Relax, We Care’ ist für mich dabei weniger ein Slogan als eine Haltung. Kunden sollen merken, dass jemand da ist, Verantwortung übernimmt und liefert. “

Lokale Betreuung trifft internationales Know-how

Technologisch konzentriert sich NTS in den USA zunächst auf Themen, die auch in Europa zu den zentralen Leistungsbereichen zählen: Netzwerk, Security, Data Center, Platform, Collaboration und Services - rund um die Uhr.

„ Der Mehrwert entsteht durch die Kombination aus lokaler Betreuung und dem Know-how der gesamten NTS Gruppe “, erklärt Michael Russ, Design & Implementation Director bei NTS. „ Kunden treffen viele technische Entscheidungen vor Ort. Sie brauchen Ansprechpartner, die den lokalen Kontext verstehen und gleichzeitig mit den Teams in Europa verbunden sind. “

Auch für Mitarbeitende entstehen durch die Expansion neue Perspektiven, etwa durch internationale Projekte oder zeitweise Einsätze im Ausland. „ Wenn ein europäischer Kunde in den USA betreut wird, muss das für alle Beteiligten ein gemeinsamer Erfolg sein “, betont Thomas Hausegger. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Nordamerika und Europa weiter zu stärken und Kunden an internationalen Standorten noch näher zu begleiten.

FACTS NTS NORTH AMERICA CORPORATION

Standorte: Los Angeles, Phoenix, New Jersey, Raleigh

Industrien: Gesundheitswesen, Energie, Arzneimittel, Automobilindustrie, Lebensmittel, Verteidigung

World Class Engineering: 24/7 on-site und remote, 46 CCIs

Exceptional Technical Talents: 218 Design & Implementation, 225 Operations Center, 50 Security Operations Center

Technologien: Netzwerk, Security, Data Center, Platform, Collaboration

Strategic Partner: Cisco, NetApp, Splunk, Dell Technologies, Palo Alto Networks, Fortinet

Customer Selection: Red Bull, GKN, AT&S, Knapp, Sappi, Andritz, Porsche Informatik, Egger, Hilti, Magna, Blum, Med-El, Mondi

Über NTS Netzwerk Telekom Service AG

Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet und ist Teil der NTS Gruppe. Mit über 870 Mitarbeitenden an 27 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Tschechien, Bosnien und Herzegowina, Australien, China und in den USA unterstützt NTS über 1.000 Kunden beim Betrieb sicherer und zukunftsfähiger IT-Infrastrukturen in den Bereichen Network, Security, Collaboration, Data Center & Platform. Der Konzernumsatz für das Jahr 2025 lag bei 338 Mio. Euro. NTS steht für zertifizierte Erfahrung, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.nts.eu

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Über NTS North America Corporation

Die NTS NORTH AMERICA CORPORATION ist Teil der NTS Gruppe, einem international tätigen IT-Dienstleister für sichere und zukunftsfähige IT-Infrastrukturen in den Bereichen Network, Security, Collaboration, Data Center & Platform. In der NTS Gruppe sind über 870 Mitarbeitende an 27 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Tschechien, Bosnien und Herzegowina, Australien, China und den USA beschäftigt. NTS ist in den USA an den Standorten Los Angeles, Phoenix, New Jersey und Raleigh vertreten. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 338 Mio. Euro. NTS steht für zertifizierte Erfahrung, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.nts.us