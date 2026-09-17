AVISO: Rotes Kreuz verleiht Humanitätspreis für herausragendes humanitäres Engagement

Wien (OTS) -

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, verleiht bei einer feierlichen Gala im Haus der Musik den Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung.

Wann: Mittwoch, 23. September 2026, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Wo: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Die diesjährigen Preisträger:innen sind:

Elisabeth Fuchs , Bildungsdirektorin der Stadt Wien: Als ehrenamtliche Leiterin des Wiener Jugendrotkreuzes, Leiterin einer Volksschule in Meidling, Pflichtschulinspektorin in mehreren Wiener Bezirken und in leitender Funktion innerhalb der Wiener Bildungsdirektion fördert sie seit Jahren humanitäre Bildung, Solidarität, Gesundheitsbewusstsein, Erste-Hilfe-Kompetenz sowie soziales Verantwortungsgefühl bei jungen Menschen. Sie setzt sich konsequent für die Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler, für inklusive Bildung sowie für ein respektvolles und menschenwürdiges Miteinander an Schulen ein. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement für jene Kinder und Jugendlichen, die aufgrund sozialer, sprachlicher oder persönlicher Herausforderungen besonderer Unterstützung bedürfen.

, Bildungsdirektorin der Stadt Wien: Als ehrenamtliche Leiterin des Wiener Jugendrotkreuzes, Leiterin einer Volksschule in Meidling, Pflichtschulinspektorin in mehreren Wiener Bezirken und in leitender Funktion innerhalb der Wiener Bildungsdirektion fördert sie seit Jahren humanitäre Bildung, Solidarität, Gesundheitsbewusstsein, Erste-Hilfe-Kompetenz sowie soziales Verantwortungsgefühl bei jungen Menschen. Sie setzt sich konsequent für die Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler, für inklusive Bildung sowie für ein respektvolles und menschenwürdiges Miteinander an Schulen ein. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement für jene Kinder und Jugendlichen, die aufgrund sozialer, sprachlicher oder persönlicher Herausforderungen besonderer Unterstützung bedürfen. Wieland Schneider , stellvertretender Ressortleiter Außenpolitik „Die Presse“: Für seine journalistischen Berichte reist er in Krisengebiete wie den Irak, Syrien und zuletzt mit dem Roten Kreuz in den Sudan, wo seit April 2023 mehr als 50 Millionen Menschen weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit in einem bewaffneten Konflikt unter Vertreibung, Hunger und Krankheiten wie Malaria und Cholera leiden. Schneider macht sich damit selbst ein Bild von der Not der Menschen vor Ort. Damit lässt er Schicksale sichtbar werden, die sonst verborgen bleiben. Er berichtete zum Beispiel ab 2011 vom Arabischen Frühling und den Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Region. Er besuchte mehrmals die Menschen, die unter der Gewalt der Terrororganisation IS gelitten haben und machte dabei auf das Leid der Jesidinnen und Jesiden aufmerksam.

, stellvertretender Ressortleiter Außenpolitik „Die Presse“: Für seine journalistischen Berichte reist er in Krisengebiete wie den Irak, Syrien und zuletzt mit dem Roten Kreuz in den Sudan, wo seit April 2023 mehr als 50 Millionen Menschen weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit in einem bewaffneten Konflikt unter Vertreibung, Hunger und Krankheiten wie Malaria und Cholera leiden. Schneider macht sich damit selbst ein Bild von der Not der Menschen vor Ort. Damit lässt er Schicksale sichtbar werden, die sonst verborgen bleiben. Er berichtete zum Beispiel ab 2011 vom Arabischen Frühling und den Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Region. Er besuchte mehrmals die Menschen, die unter der Gewalt der Terrororganisation IS gelitten haben und machte dabei auf das Leid der Jesidinnen und Jesiden aufmerksam. Christine Scholten , Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie: Gründerin der Initiative „Nachbarinnen“, deren Ziel es ist, Brückenbildnerinnen auszubilden und anzustellen, um isoliert in Wien lebende Familien auf dem Weg in die Integration und damit in die Gesellschaft zu begleiten. Dank der Initiative wurden Soziale Assistentinnen aus fünf Sprachgruppen ausgebildet, die seit der Projektgründung mehr als 4.500 Familien begleiteten. „Nachbarinnen“ arbeiten mit Frauen zu Hause, bieten Kindern häusliche Lernhilfe im Einzelsetting oder Deutsch-Lernhilfe für Frauen, die gerade keinen Deutschkurs besuchen können. Auch Arbeitstrainings für Frauen zur Heranführung an den Arbeitsmarkt stehen im Fokus, ebenso Begleit- und Kulturprogramme für Frauen und Kinder.

, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie: Gründerin der Initiative „Nachbarinnen“, deren Ziel es ist, Brückenbildnerinnen auszubilden und anzustellen, um isoliert in Wien lebende Familien auf dem Weg in die Integration und damit in die Gesellschaft zu begleiten. Dank der Initiative wurden Soziale Assistentinnen aus fünf Sprachgruppen ausgebildet, die seit der Projektgründung mehr als 4.500 Familien begleiteten. „Nachbarinnen“ arbeiten mit Frauen zu Hause, bieten Kindern häusliche Lernhilfe im Einzelsetting oder Deutsch-Lernhilfe für Frauen, die gerade keinen Deutschkurs besuchen können. Auch Arbeitstrainings für Frauen zur Heranführung an den Arbeitsmarkt stehen im Fokus, ebenso Begleit- und Kulturprogramme für Frauen und Kinder. PORR AG: Seit 2011 ist die PORR AG durchgehend Partner des Österreichischen Roten Kreuzes. Das Unternehmen unterstützt das ÖRK mit Spenden zu Gunsten von Projekten für Menschen in Not. Im Fokus der Zusammenarbeit liegen internationale Projekte und Katastrophenhilfe ebenso wie die Individuelle Spontanhilfe für Menschen in Österreich.

Mit dem Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung ehrt das Rote Kreuz seit 1993 Personen und seit 2018 auch Unternehmen für ihr herausragendes humanitäres Engagement. Namensgeber ist der bekannte Bankier und ehemalige Rotkreuz-Präsident Heinrich Treichl, zu dessen Ehren die Stiftung vom Roten Kreuz gegründet wurde. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen Ute Bock, Christoph Badelt, Gregor Seberg, Alexandra Föderl-Schmid, Nina Horaczek und Christian Jänsch.

Rotes Kreuz verleiht Humanitätspreis für herausragendes humanitäres Engagement

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, verleiht bei einer feierlichen Gala im Haus der Musik den Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung an Elisabeth Fuchs, Wieland Schneider, Christine Scholten und die PORR AG.

Datum: 23.09.2026, 19:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Musik

Seilerstätte 30

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.roteskreuz.at