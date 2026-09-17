„Wien schafft Zuhause.“: SPÖ Wien präsentiert Herbstkampagne

Wien (OTS) -

Wien gilt weltweit als Vorbild in Sachen Wohnen. Rund 220.000 Gemeindewohnungen gibt es in Wien, dazu kommen rund 200.000 geförderte Wohnungen. Über 60 Prozent der Wiener:innen leben im sozialen Wohnbau. Eine halbe Million Menschen wohnt im Gemeindebau. Unter dem Motto „Wien schafft Zuhause.“ knüpft die neue Herbstkampagne der SPÖ Wien an diese Stärke an. „Wohnen ist ein Grundrecht in Wien, und das bleibt es auch“, erklärt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA, zum Kampagnenstart. „Dahinter stehen mehr als hundert Jahre sozialdemokratischer Wohnpolitik. Auf diesem starken Fundament bauen wir weiter.“ ***

Das New York Times Magazine widmete dem Wiener Modell 2023 seine Titelgeschichte. Das Fazit: Keine andere Großstadt habe mehr dafür getan, Wohnen leistbar zu halten, statt es dem Markt zu überlassen. Was das im Alltag bedeutet, zeigt der Blick auf die Mieten. Während Wohnen durch Teuerung, hohe Zinsen und gestiegene Baukosten europaweit unter Druck geraten ist, bleibt es in Wien leistbar. Den Unterschied macht der soziale Wohnbau. „Wer im Gemeindebau wohnt, zahlt rund ein Drittel weniger Miete als am privaten Markt und hat einen unbefristeten Vertrag. Das bedeutet Planbarkeit: Man kann sich einrichten, Wurzeln schlagen, das Kind in der Schule im Grätzl anmelden“, führt Neumayer weiter aus. „Diese Sicherheit ist das Herzstück des Wiener Modells.“

Wien setzt diesen Weg konsequent fort. Seit 2019 entsteht eine neue Generation an Gemeindebauten. 20 neue Gemeindebauten wurden bereits übergeben, sie wurden zum Zuhause für rund 4.800 Wiener:innen. Aktuell befinden sich neun Gemeindebauten mit über 1.000 Wohneinheiten in Bau, weitere Wohnanlagen befinden sich in Planung. Insgesamt sind damit über 5.700 Gemeindewohnungen auf den Weg gebracht. Weitere 1.500 neue Gemeindewohnungen folgen in dieser Legislaturperiode. Im Rahmen der Wohnbau-Offensive 2024+ befinden sich mehr als 22.800 geförderte Wohnungen für über 45.000 Menschen in Entwicklung bzw. Umsetzung. Die Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ sichert leistbare Mieten für kommende Generationen: Bei größeren neuen Bauprojekten sind zwei Drittel der Wohnfläche für den sozialen Wohnbau reserviert. Strenge Regeln gegen Kurzzeitvermietung schützen Wohnraum vor Spekulation.

Gebaut wird dabei für alle Lebenslagen: für junge Menschen, die zum ersten Mal allein wohnen, für Familien, die mehr Platz brauchen, für alle, die selbstbestimmt älter werden wollen. Ein eigener Schwerpunkt liegt auf frauengerechtem Wohnen. Bereits seit Anfang der 1990er-Jahre berücksichtigt Wien die Bedürfnisse von Frauen im Wohnbau, beginnend mit der Frauen-Werk-Stadt, dem größten von Frauen für Frauen geplanten Wohnprojekt Europas. Über einen eigenen Vormerkgrund haben bereits mehr als 4.000 alleinerziehende Haushalte eine Wohnung gefunden. 90 Prozent davon sind Frauen. Darüber hinaus wurde mit der Wohnungsvergabe NEU das Wohnticket als Zugang zum sozialen Wohnbau in Wien neu geordnet: Ein Bonuspunktesystem bildet ab, wie Menschen tatsächlich leben.

Die Kampagne läuft von Mitte September bis Ende November in zwei Phasen. Im Rahmen von Gemeindebaufesten in den Bezirken informieren die SPÖ-Bezirksorganisationen über wohnpolitische Themen und stehen vor Ort für Beratung und Fragen zur Verfügung. „Andere reden über den Wohnungsmarkt. Wir gestalten ihn. Wien ist die Stadt der Mieterinnen und Mieter, des sozialen Wohnbaus und der leistbaren Mieten. Seit Generationen, für Generationen“, so Neumayer abschließend.

Weitere Informationen unter: https://www.spoe.wien/wien-schafft-zuhause

Die Kampagnen-Sujets zum Download (Schluss)