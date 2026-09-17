Raiffeisen Stadtbank Wien eröffnet Filiale im Althan Quartier

Wien (OTS) -

Im Rahmen ihres umfassenden Standortkonzepts setzt die Raiffeisen Stadtbank Wien den nächsten Schritt. Die neu eröffnete Filiale im Althan Quartier (9. Bezirk) folgt der Prämisse der absoluten Kundenzentrierung – mit persönlichen und digitalen Lösungen, die den veränderten Kundenbedürfnissen gerecht werden. In der Bundeshauptstadt ist die Raiffeisen Stadtbank Wien flächendeckend vertreten.

Das stark veränderte Bankenumfeld sprach Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sowie Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien bei der Eröffnung an: "Entscheidend ist, dass wir vor allem die Möglichkeiten erkennen und

mit neuen Strategien reagieren. Die Filiale im Althan Quartier ist ein solcher strategischer Schritt, mit konkreten Antworten auf Transformation und veränderte Kundenbedürfnisse."

Kundenzentrierung und regionale Nähe im Fokus

Mit der Eröffnung unterstreicht die Stadtbank ihren Anspruch weiter zu wachsen – räumlich, digital und mit einem erweiterten Leistungsangebot. Martin Hauer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, betont: "Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden, setzen auf moderne, digitale Angebote und bieten innovative Lösungen, die über die traditionellen Bankdienstleistungen hinausgehen. Gleichzeitig setzen wir bewusst auf das persönliche Beratungsgespräch in unseren Filialen."

"Raiffeisen ist seit jeher eine Bank, die als verlässlicher Partner stets in der Nähe der Menschen ist. Das zeichnet uns aus und unterscheidet uns von anderen. Unsere neue Filiale steht exemplarisch für unsere strategische Ausrichtung: Kundennähe und Wachstum", unterstreicht Christiane Flehberger, Vorstandsdirektorin der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.