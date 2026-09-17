  • 17.09.2026, 09:39:03
  • /
  • OTS0053

Raiffeisen Stadtbank Wien eröffnet Filiale im Althan Quartier

v.l.n.r.: Erwin Hameseder, Maximilian Demic (Filialleiter), Christiane Flehberger, Thomas Baaz (Bereichsleiter Privatkunden) und Martin Hauer
Wien (OTS) - 

Im Rahmen ihres umfassenden Standortkonzepts setzt die Raiffeisen Stadtbank Wien den nächsten Schritt. Die neu eröffnete Filiale im Althan Quartier (9. Bezirk) folgt der Prämisse der absoluten Kundenzentrierung – mit persönlichen und digitalen Lösungen, die den veränderten Kundenbedürfnissen gerecht werden. In der Bundeshauptstadt ist die Raiffeisen Stadtbank Wien flächendeckend vertreten.

Das stark veränderte Bankenumfeld sprach Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sowie Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien bei der Eröffnung an: "Entscheidend ist, dass wir vor allem die Möglichkeiten erkennen und
mit neuen Strategien reagieren. Die Filiale im Althan Quartier ist ein solcher strategischer Schritt, mit konkreten Antworten auf Transformation und veränderte Kundenbedürfnisse."

Kundenzentrierung und regionale Nähe im Fokus

Mit der Eröffnung unterstreicht die Stadtbank ihren Anspruch weiter zu wachsen – räumlich, digital und mit einem erweiterten Leistungsangebot. Martin Hauer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, betont: "Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden, setzen auf moderne, digitale Angebote und bieten innovative Lösungen, die über die traditionellen Bankdienstleistungen hinausgehen. Gleichzeitig setzen wir bewusst auf das persönliche Beratungsgespräch in unseren Filialen."

"Raiffeisen ist seit jeher eine Bank, die als verlässlicher Partner stets in der Nähe der Menschen ist. Das zeichnet uns aus und unterscheidet uns von anderen. Unsere neue Filiale steht exemplarisch für unsere strategische Ausrichtung: Kundennähe und Wachstum", unterstreicht Christiane Flehberger, Vorstandsdirektorin der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Rückfragen & Kontakt

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Konzernkommunikation
Telefon: +43 664 23 82 351
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RWN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von v.l.n.r.: Erwin Hameseder, Maximilian Demic (Filialleiter), Christiane Flehberger, Thomas Baaz (Bereichsleiter Privatkunden) und Martin Hauer [Bild, 2.64MB]

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Rückfragen & Kontakt

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG / Konzernkommunikation
Telefon: +43 664 23 82 351
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright