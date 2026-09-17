Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt findet am Mittwoch, dem 23. September 2026, um 16 Uhr in der Bezirksvorstehung Donaustadt am Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8/1. Stock statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/donaustadt/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 22. Bezirk, Tel. +43 1 4000-22110 bzw. E-Mail [email protected] .

(Schluss) bv/red