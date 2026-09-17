Lotto: 1,2 Millionen Euro für “sechs Richtige” gehen in die Steiermark

Wien (OTS) -

Mit den Zahlen 1, 6, 7, 13, 33, 38 hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus der Steiermark gestern Abend die “sechs Richtigen” auf dem Tippschein stehen und zwar im vorletzten von zwölf gespielten Tipps auf einem Normalschein. Damit geht es am Freitag bei der nächsten Lotto Bonus-Ziehung wieder um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den Sechser. Zusätzlich wird bei der Bonus-Ziehung auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Bei der Ziehung am Mittwoch gab es auch drei Fünfer mit Zusatzzahl. Hier geht je ein Gewinn in der Höhe von mehr als 28.000 Euro nach Niederösterreich, Wien und an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhalten die 34 Fünfer jeweils 4.276 Euro. Bei der zweiten Ziehung bekommen die 45 LottoPlus Fünfer je 3.231 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Runde am Freitag geht es dann pro Ziehung wieder um 70.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurde dieses Mal bis Annahmeschluss kein Tipp mit der richtigen Joker-Kombination abgegeben. Damit wartet hier bei der kommenden Ziehung ein Jackpot – im Topf liegen dann 300.000 Euro.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 16. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen