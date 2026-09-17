ACP Security Insider: Wenn digitale Souveränität zur Verteidigungsfrage wird

Wien (OTS) -

KI verschärft die Cyberbedrohung, Europas technologische Abhängigkeiten werden zum Sicherheitsrisiko.

Cyberbedrohungen sind längst mehr als ein IT-Problem. Sie können Lieferketten unterbrechen, kritische Systeme lahmlegen und die Handlungsfähigkeit ganzer Organisationen gefährden. Künstliche Intelligenz macht Angriffe zusätzlich schneller, skalierbarer und überzeugender. Gleichzeitig stellt sich für europäische Unternehmen zunehmend die Frage: Wie souverän kann Cyberabwehr sein, wenn zentrale Technologien, Daten und Infrastrukturen außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen?

Cyber-Resilienz aus militärischer Perspektive

Den Auftakt bildet eine Keynote aus militärischer Perspektive. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Sicherheit im Ernstfall bedeutet: Welche kritischen Abhängigkeiten bestehen und wie bleiben Organisationen handlungsfähig, wenn Systeme, Kommunikationswege oder Zulieferer ausfallen? Angesichts hybrider Bedrohungen wird digitale Souveränität damit zunehmend zur operativen Voraussetzung für Resilienz.

Premiere für actEUr by ACP

Ein weiterer Schwerpunkt ist die erste öffentliche Präsentation von actEUr by ACP – „act European with Responsibility“, dem neuen europäischen Managed-SOC- und MDR-Service von ACP. actEUr verbindet einen europäischen Technologie-Stack mit dem Betrieb durch das ACP Security Operations Center in Österreich. Die Kernkomponenten stammen von europäischen Technologieanbietern, produktbezogene Daten werden in europäischen Rechenzentren verarbeitet. Damit adressiert ACP insbesondere steigende Anforderungen rund um NIS2, DSGVO, Datenresidenz und digitale Souveränität.

Weitere Programmpunkte beschäftigen sich unter anderem mit Identity Management, souveränen Cloud-Konzepten, KI in der Cyberabwehr sowie aktuellen Angriffs- und Abwehrszenarien.

Anmeldung für Unternehmen:

https://www.acp-gruppe.com/de-at/news-und-events/acp-security-insider/13102026

Medien: Journalist:innen sind herzlich eingeladen, den ACP Security Insider 2026 vor Ort zu begleiten. Hintergrundgespräche und Interviews mit ACP Expert:innen und Technologiepartnern sind möglich. Für Medienvertreter:innen ist eine vorherige Akkreditierung erforderlich.

Medienakkreditierung bitte per Mail an [email protected]

ACP SECURITY INSIDER 2026

Der ACP Security Insider 2026 am 13. Oktober in Wien bringt Cyber-Resilienz und digitale Souveränität zusammen – von der strategischen Sicherheitsfrage bis zur konkreten technologischen Umsetzung.

Datum: 13.10.2026, 08:30 Uhr - 13.10.2026, 14:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Cineplexx Wienerberg

Wienerbergstraße 11

1100 Wien

URL: https://www.acp-gruppe.com/de-at/news-und-events/acp-security-insider/13102026