Dachgleiche für Wohnprojekt KORNEUM in Korneuburg

Wien (OTS) -

Das Wohnprojekt KORNEUM südlich von Korneuburg hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Am vergangenen Dienstag fand die traditionelle Gleichenfeier statt, bei der die Dachgleiche des Projekts gefeiert wurde. Auf den Liegenschaften Rosalia Czech-Gasse 10–12, Kwizdastraße 15–17 und Hovengasse 21–23 entstehen sechs moderne Wohnhäuser sowie eine freistehende Villa mit insgesamt 135 Eigentums- und Vorsorgewohnungen. Projektentwickler ist die BIP Immobilien Development GmbH, die bauliche Umsetzung liegt in den Händen der STRABAG. Im Beisein von Geschäftsführer BIP Immobilien Sebastian Unger, Geschäftsführerin Raiffeisen Vorsorge Wohnung Marion Weinberger-Fritz sowie Direktionsleiter STRABAG Mario Hameseder, wurde die Dachgleiche gefeiert und das Gleichengeld feierlich übergeben.

„Mit KORNEUM setzen wir unseren Kurs fort, zukunftssichere und energieeffiziente Vorsorgewohnungen in gefragten Lagen zu realisieren. Bereits 30 der 135 Wohnungen sind verkauft. Der heutige Baufortschritt zeigt, dass wir gut im Zeitplan liegen. Wir gratulieren dem Projektteam und allen Arbeiterinnen und Arbeitern zu diesem Meilenstein und wünschen weiterhin eine unfallfreie Baustelle“, so Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH.

„Mit KORNEUM entsteht in Korneuburg zukunftsweisender Wohnraum, der nachhaltige Bauweise mit hoher Lebensqualität verbindet. Die heutige Dachgleiche ist ein sichtbares Zeichen für den guten Fortschritt des Projekts“, so Sebastian Unger, Geschäftsführer der BIP Immobilien Development GmbH.

Zukunftssicher Wohnen mit Komfort und Effizienz

Insgesamt entstehen 135 Eigentumswohnungen. Die Wohnungen bieten Wohnflächen von 40 bis 109 Quadratmetern mit 1 bis 4 Zimmern und verfügen alle über private Freiflächen – ob Garten, Terrasse, Loggia oder Balkon. Mindestens ein Garagenstellplatz pro Wohnung ist verfügbar. Auch bei der Ausstattung überzeugt das KORNEUM mit Qualität bis ins Detail: Eichenparkett, dreifach verglaste Fenster, Fußbodenheizung sowie elektronische Außenjalousien sind bereits inkludiert. Das gesamte Projekt setzt auf eine moderne Luftwärmepumpe – die im Sommer zudem eine angenehme Kühlung der Wohnräume ermöglicht – sowie auf eine Photovoltaik-Vorrüstung und E-Ladestationen in der Tiefgarage. Eine klima.aktiv-Zertifizierung wird angestrebt. Die Fertigstellung des Projekts ist für das 3. Quartal 2027 geplant.

Lagevorteile in Korneuburg

Der Standort besticht durch seine hervorragende Infrastruktur: Nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentrum und dem Bahnhof Korneuburg entfernt, ist der Wiener Stephansplatz in rund 34 Minuten erreichbar. Damit bietet das Projekt die perfekte Balance zwischen urbaner Erreichbarkeit und naturnahem Wohnen. Nahversorger, Schulen, Ärztezentren, Gastronomie sowie die Donau-Auen und der Bisamberg befinden sich praktisch vor der Haustür.

„Rundum-Sorglos Paket“ für Anlegerinnen und Anleger

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH versteht Vorsorgewohnungen als ganzheitliches Investmentprodukt. Neben der eigentlichen Immobilie bietet das Unternehmen ein strukturiertes Servicepaket, das Anlegerinnen und Anleger entlang des gesamten Investitionsprozesses begleitet. Dazu zählen unter anderem ein Vermietungsservice sowie die Erstellung steuerlicher Planrechnungen. Damit wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen an eine Vorsorgewohnung erfüllt, die Renditen optimiert und steuerliche Vorteile professionell und effizient genutzt werden können.

Über die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) ist eine 100-Prozent-Tochter der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und nutzt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die RVW ist spezialisiert auf die Vermittlung und Vermarktung qualitativ hochwertiger Vorsorgewohnungen sowie Eigentums- und Mietwohnungen in Wien und Niederösterreich. Neben der eigentlichen Immobilie bietet das Unternehmen ein „Rundum-Sorglos-Paket“, das Anlegerinnen und Anleger entlang des gesamten Investitions- und Vermietungsprozesses begleitet. Dazu zählt auch ein eigener Mietenpool, der die Vermietung optimiert und für stabile laufende Erträge sorgt. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat die RVW über 1.500 Vorsorgewohnungen vermittelt und zählt zu den etablierten Anbietern in Österreich, die Immobilieninvestments als langfristige, inflationsgeschützte und steuerlich attraktiv strukturierte Kapitalanlage positionieren.

www.rvw.at

Über die BIP Immobilien Development GmbH

Die BIP Immobilien Development GmbH ist als Immobilienentwickler in Wien tätig. Als Familienunternehmen und erfahrener Wohnbauträger steht Breiteneder Immobilien für Verlässlichkeit, Professionalität und Beständigkeit in allen Bereichen rund um die Immobilie.

Die Unternehmensfelder umfassen die Entwicklung und Errichtung hochwertiger Neubauprojekte sowie den Kauf und Verkauf von Immobilien. Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen - von Eigennutzer über private Anleger bis hin zu institutionellen Investoren.