LEGENDÄR VERLÄSSLICH: Eurogast Österreich macht Verlässlichkeit zum Mittelpunkt seiner neuen Imagekampagne

Salzburg (OTS) -

Die Kampagne rückt Lieferqualität, persönliche Partnerschaft und regionale Stärke in den Mittelpunkt.

Eurogast Österreich startet mit „LEGENDÄR VERLÄSSLICH“ eine neue österreichweite Imagekampagne. Im Mittelpunkt steht eine der zentralen Stärken des Gastrogroßhändlers: die verlässliche Versorgung der heimischen Gastronomie und Hotellerie. Als Botschafter für diese Verlässlichkeit konnte Eurogast Armin Assinger gewinnen.

Präsentiert wurde die Kampagne am Dienstag, 15.9.26, bei einer exklusiven Medien-Preview im Red Bull Hangar-7 in Salzburg. Vor der Premiere des neuen Kampagnenspots rollte ein Eurogast E-LKW mit Armin Assinger als Eurogast-Zustellprofi an Bord in die Halle. Silvia Schneider moderierte die Präsentation.

„Die eigentlichen Legenden dieser Kampagne sind nicht Armin Assinger und auch nicht wir von Eurogast Österreich. Die wahren Legenden sind Österreichs Gastronom:innen. Unsere Aufgabe ist es, jeden Tag unseren Beitrag zu leisten, damit sie erfolgreich sein können“, erklärt Peter Krug, Geschäftsführer von Eurogast Österreich.

Assinger als Botschafter für Verlässlichkeit

Mit Armin Assinger setzt Eurogast auf eine Persönlichkeit, die für Bodenständigkeit, Leistungsbereitschaft, Handschlagqualität und Verlässlichkeit steht. Im neuen Imagespot schlüpft Assinger in die Rolle eines Eurogast-Zustellprofis. Trotz widriger Umstände und Hindernisse erreicht die Lieferung pünktlich den Gastronomiebetrieb. Humorvoll überspitzt bringt der Spot damit die Botschaft der Kampagne auf den Punkt: „Wenn es darauf ankommt, können sich Gastronom:innen auf Eurogast verlassen.“

„Bei dieser Zusammenarbeit hat mich vor allem die Idee dahinter angesprochen. In der Gastronomie sieht der Gast am Ende das fertige Ergebnis. Was dafür im Hintergrund jeden Tag von den Mitarbeiter:innen geleistet wird, bleibt oft unsichtbar. Genau diese Menschen und diese Verlässlichkeit vor den Vorhang zu holen, gefällt mir. Wenn man etwas zusagt, dann sollte man es auch einhalten. Das ist eine Haltung, mit der ich sehr viel anfangen kann“, sagt Armin Assinger.

80 Prozent Zustellquote

Dass Verlässlichkeit für Eurogast nicht nur eine Kampagnenbotschaft ist, unterstreicht das Unternehmen mit seinen Leistungsdaten. 80 Prozent des Gesamtumsatzes entfallen auf das Zustellgeschäft. Mehr als 300 LKW beliefern über 38.000 Kund:innen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien. Das Sortiment umfasst mehr als 44.000 Produkte.

2025 steigerte Eurogast Österreich seinen Netto-Umsatz um 4,52 Prozent auf mehr als 648 Millionen Euro. Hinter Eurogast stehen zehn private, familiengeführte Gastrogroßhändler mit 17 Standorten in Österreich.

„Unsere Familienunternehmen kennen ihre Regionen und viele ihrer Kund:innen seit Jahrzehnten. Wir treffen Entscheidungen nicht irgendwo weit entfernt, sondern dort, wo unsere Kund:innen arbeiten und leben. Diese Nähe, verbunden mit der gemeinsamen Stärke von Eurogast Österreich, ist ein entscheidender Teil unserer Verlässlichkeit“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Franz Sinnesberger.

Für Eurogast-Gesellschafter Alexander Kiennast zählt gerade in der Gastronomie Planungssicherheit: „Wenn im Restaurant am Abend 150 Gäste erwartet werden, gibt es keinen Spielraum für ein ‚vielleicht‘. Verfügbarkeit, Lieferqualität und Geschwindigkeit sind deshalb elementar. Gleichzeitig braucht es Menschen, die den Betrieb und seine Anforderungen verstehen. Genau diese Verbindung aus leistungsfähiger Logistik und persönlicher Partnerschaft ist eine unserer großen Stärken.“

Persönliche Beratung trifft Digitalisierung

Verlässlichkeit endet für Eurogast nicht bei der Zustellung. Mehr als 100 Verkaufsberater:innen betreuen die Kund:innen persönlich. Gleichzeitig investiert Eurogast konsequent in digitale Services. Bereits 2025 wurden mehr als 60 Prozent aller Bestellungen digital abgewickelt. Neben Webshop und Best.Friend App steht mit Best.Friend Voice auch ein KI-gestützter Sprachassistent für Bestellungen zur Verfügung.

„Technologie soll unseren Kund:innen Zeit sparen. Die persönliche Beziehung soll sie nicht ersetzen. Im Gegenteil: Wenn Standardprozesse einfacher werden, bleibt mehr Zeit für Beratung und echte Lösungen“, so Krug.

Kampagne als Markenversprechen

“LEGENDÄR VERLÄSSLICH” ist ein langfristiges kommunikatives Markenversprechen, welches Eurogast über Jahre hinweg kommunikativ prägen und stärken soll.

Armin Assinger wird Eurogast in den kommenden Jahren in unterschiedlichen Geschichten, Situationen und Formaten begleiten. Die erste Kampagnenphase wird österreichweit über Bewegtbild, Online, Social Media, Print, PR und die eigenen Eurogast-Kanäle ausgespielt.

Im Zentrum steht dabei eine einfache Botschaft: Eurogast liefert nicht nur Lebensmittel. Die zehn regional verwurzelten Familienunternehmen unterstützen Gastronomie und Hotellerie mit verlässlicher Zustellung, persönlicher Beratung, regionaler Kompetenz und digitalen Lösungen im täglichen Geschäft.

„Verlässlichkeit ist kein Versprechen, das man einmal gibt. Sie muss jeden einzelnen Tag aufs Neue bewiesen werden. Mit jeder Bestellung, jeder Lieferung und jedem persönlichen Kontakt“, fasst Krug zusammen.

Link zum neuen Video: EUROGAST – Legendär verlässlich | Das Imagevideo

Über Eurogast Österreich

Eurogast Österreich ist ein Zusammenschluss von zehn privaten, familiengeführten Gastrogroßhändlern. Die 1965 gegründete Gruppe ist heute mit 17 Standorten in Österreich vertreten. 2025 erzielte Eurogast Österreich einen Netto-Umsatz von mehr als 648 Millionen Euro. Über 2.030 Mitarbeiter, darunter rund 50 Lehrlinge, sind für Eurogast Österreich tätig. Das Sortiment umfasst über 44.000 Produkte. Mehr als 300 LKW bilden die Basis der Zustelllogistik.