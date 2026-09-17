Bier, Brezn und 520 Prozent mehr Senf: So feiert Wien die Wiesn dahoam

Wien (OTS) -

Ab 24. September verwandelt die Kaiser Wiesn den Wiener Prater wieder in Österreichs größtes Oktoberfest. Doch die Wiener Wiesn beginnt im Einkaufswagen früher als im Festzelt: Bereits rund zwei Wochen vor dem offiziellen Auftakt decken sich Kund:innen in Wien und Umgebung mit Festbier, Brezn und Weißwurst ein. Das zeigt eine Auswertung des Online-Supermarkts Gurkerl zur Oktoberfestzeit 2025. Der Renner im Bierregal: Festbier. Während der Wiesn-Zeit wurden pro 1.000 Bestellungen 40 Prozent mehr Festbier gekauft als im Vorjahr.

Festbier-Fieber statt Bier-Boom

Oktoberfest bedeutet für die Wiener:innen nicht automatisch mehr Bierkonsum. Im Gegenteil: Zur Wiesn-Zeit 2025 wurde pro Bestellung insgesamt sogar weniger Bier gekauft als im Vorjahr. Beim Festbier sah es anders aus: Fest- und Oktoberfestbiere kamen auf rund 67 Liter je 1.000 Bestellungen – ein Plus von 40 Prozent gegenüber 2024. Damit war rund jeder neunte bestellte Bierliter ein Festbier.

Beim Timing der Oktoberfesteinkäufe sind die Wiener:innen früh dran: Schon rund zwei Wochen vor dem offiziellen Auftakt zog die Nachfrage nach den ersten Wiesn-Klassikern deutlich an.

Senf schlägt alle: Das gehört zur Wiesn dahoam

Im Vergleich zu einem regulären August-Zeitraum 2025 legten die typischen Wiesn-Produkte kräftig zu. Der klare Spitzenreiter: Original Weißwurstsenf. Seine Nachfrage stieg während der Wiesn-Zeit um 520 Prozent.

So stark legten die Wiesn-Klassiker zu:

Original Weißwurstsenf: +520 %

Weißwürstel: +230 %

Brezn: +140 %

Leberkäse: +100 %

Sauerkraut: +90 %

Obatzda und Bierkäse: +80 %

Das sind Wiens Bier-Favoriten zur Wiesn-Zeit

Gemessen an den bestellten Litern lagen während der Wiesn-Zeit 2025 diese fünf Biere vorn:

Augustiner Oktoberfestbier Augustiner Hell Tegernseer Hell Wieselburger Gold Ottakringer Helles

Wer zur Breze greift, greift auch zur Weinflasche

Bier und Brezn allein machen noch keine Wiesn dahoam: In den „Wiesn-Warenkörben“, die diese Produkte enthielten, landete besonders häufig auch Wein. Weißwein war 2,6-mal und Rotwein 2,3-mal so häufig vertreten wie in einer durchschnittlichen Bestellung.

Dazu bestellten die Wiener:innen überdurchschnittlich oft prickelndes Mineralwasser, Würstel zum Kochen, Cola und Limonaden sowie Chips. Kurz gesagt: Zur Wiesn dahoam kommt nicht nur Bier auf den Tisch, sondern die komplette Ausstattung für Gäste, Jause und einen langen Abend.

Alkoholfrei wächst – nur nicht während der Wiesn

Alkoholfreies Bier ist in Österreich laut YouGov-Daten grundsätzlich auf dem Vormarsch. Doch ausgerechnet zur Wiesn greifen die Wiener:innen weiterhin häufiger zum klassischen Bier mit Promille. In den vergangenen zwei Jahren lag der alkoholfreie Anteil während der Wiesn-Zeit niedriger als im jeweiligen August-Vergleichszeitraum. Kurz gesagt: Alkoholfrei boomt im Alltag – zur Wiesn bleibt Bier ganz traditionell.

Was kostet die Wiesn dahoam für vier Personen?

Aus den meistverkauften Wiesn-Produkten der Saison 2025 lässt sich ein typischer Wiesn-Einkauf für vier Personen zusammenstellen:

acht Flaschen Oktoberfestbier

vier Flaschen alkoholfreies Bier

zwei Packungen Weißwürstel

ein Backofen-Leberkäse

vier Laugenbrezen

Sauerkraut

Obatzda

Weißwurstsenf

Das macht in Summe rund 52 Euro, also etwa 13 Euro pro Person. Wer auf Bier verzichtet, kommt mit rund 34 Euro sogar noch günstiger durch den Wiesn-Abend.