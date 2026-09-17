Die wichtigste Qualitätsnorm der Welt ist neu

Wien (OTS) -

Am 16. September 2026 erscheint die ISO 9001 in überarbeiteter Fassung. Die Revision stärkt die Rolle von Führung und Qualitätskultur und schafft mehr Klarheit im Umgang mit Risiken und Chancen. Damit gewinnt Qualitätsmanagement weiter an strategischer Bedeutung und unterstützt Unternehmen dabei, Qualität mit Leistung und langfristigem Erfolg zu verbinden.

Mehr als eine Million Zertifikate in 189 Ländern unterstreichen die internationale Bedeutung der ISO 9001. Sie unterstützt Organisationen dabei, verlässliche Prozesse zu etablieren, Kundenanforderungen zu erfüllen und ihre Leistungen kontinuierlich zu verbessern. Wie groß die volkswirtschaftliche Bedeutung von Qualitätsmanagement sein kann, zeigt eine aktuelle Studie zur Qualitätsinfrastruktur: Auf Basis eines europäischen Ländervergleichs (Panel von 30 europäischen Ländern inklusive Österreich) kommen die Autoren in einer Modellrechnung zu dem Ergebnis, dass ein vollständiger Wegfall von ISO-9001-Zertifizierungen mit einem hypothetischen BIP-Verlust von 4,9 Prozent verbunden wäre.*

Die wichtigsten Änderungen

Risiken und Chancen werden klar getrennt: Ihr Umgang wird stärker strategisch betrachtet und in den Anforderungen präziser gefasst.

Qualitätsmanagement wird stärker zur Führungsaufgabe: Die Verantwortung der Führung und die Verbindung mit strategischen Entscheidungen werden deutlicher hervorgehoben.

Qualitätskultur und ethisches Verhalten gewinnen an Bedeutung: Die neue Ausgabe legt einen stärkeren Fokus auf Qualitätskultur, Verantwortung und Führung.

Mehr Klarheit für die Anwendung: Ein neuer Anhang (Annex A) erläutert zentrale Anforderungen und erleichtert deren einheitliche Interpretation.

Das bewährte Fundament bleibt und bestehende Qualitätsmanagementsysteme müssen daher nicht grundlegend neu gestaltet werden.

Qualitätsmanagement wird strategischer

Neue Technologien, Geschäftsmodelle und veränderte Marktbedingungen erhöhen den Anpassungsdruck auf Unternehmen. Qualitätsmanagement gewinnt damit über die Absicherung verlässlicher Prozesse hinaus an strategischer Bedeutung.

„Qualität ist Führungsaufgabe. Unternehmen müssen Veränderungen vorantreiben und zugleich Stabilität und Verlässlichkeit sichern. Ein modernes Qualitätsmanagement schafft dafür klare Strukturen und macht Qualität zu einem Instrument der Unternehmenssteuerung. Darin liegt der strategische Wert der neuen ISO 9001“ , sagt Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards.

Übergangsfrist und Verfügbarkeit

Für bereits nach ISO 9001:2015 zertifizierte Organisationen wird es eine Übergangsfrist von drei Jahren für die Umstellung auf die neue Ausgabe geben.

In Österreich wird die neue Norm als ÖNORM EN ISO 9001 in deutscher Sprache voraussichtlich im November 2026 veröffentlicht.

Die englische Fassung ist ab sofort bei Austrian Standards erhältlich.

Internationale Standards schaffen gemeinsame Spielregeln

Für die international vernetzte österreichische Wirtschaft schafft die ISO 9001 eine gemeinsame Grundlage für Qualitätsmanagement über Ländergrenzen hinweg. „Standards sorgen auf nationalen wie internationalen Märkten für eine gemeinsame Sprache und stärken damit Vertrauen. In die Revision der ISO 9001 ist auch österreichische Expertise eingeflossen. Damit hat Österreich die Weiterentwicklung eines der weltweit bedeutendsten Standards aktiv mitgestaltet“ , so Höllinger.

An der Revision arbeiteten insgesamt 94 aktive Mitglieder aus zahlreichen Ländern und Organisationen in der zuständigen ISO-Arbeitsgruppe mit. Im Laufe des Entwicklungsprozesses wurden 5.974 eingebrachte Kommentare geprüft und fachlich diskutiert. Ziel ist ein internationaler Konsens: Wesentliche Einwände werden berücksichtigt und so weit wie möglich aufgelöst.

Faktenbox: ISO 9001

Globale Referenz: ISO 9001 ist die weltweit meistgenutzte Norm für Qualitätsmanagementsysteme und branchenübergreifend einsetzbar.

International etabliert: Mehr als eine Million Zertifikate wurden an Organisationen in 189 Ländern vergeben.

Neue Ausgabe: ISO 9001:2026 erscheint am 16. September 2026 und ist ab sofort bei Austrian Standards erhältlich. Die deutsche Fassung wird von Austrian Standards als ÖNORM EN ISO 9001:2026 voraussichtlich im November 2026 veröffentlicht.

Fokus: Die neue Ausgabe stärkt unter anderem die Rolle der Führung und der Qualitätskultur und schafft mehr Klarheit im Umgang mit Risiken und Chancen.

Übergang: Für bereits zertifizierte Organisationen wird es eine Übergangsfrist von drei Jahren zur Anpassung an die neue Ausgabe geben.



Termine zu den Weiterbildungsprogrammen von Austrian Standards zur ISO 9001:2026

1. Oktober 2026: „ISO 9001:2026 kompakt“, Wien & Live- Online-Training

2. November 2026: „Intensivschulung ISO 9001:2026“, Live- Online-Training

2.–27. November 2026: 3 Module, Diplom-Lehrgang „Interne:r Auditor:in Qualitätsmanagementsysteme“, Wien & Live- Online-Training

15. Dezember 2026: „ISO 9001:2026 kompakt“, Linz

27. Jänner 2027: „ISO 9001:2026 kompakt“, Graz

E-Learning „ISO 9001: Was ändert sich wirklich?“, jederzeit verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie hier ISO 9001:2026 Deep Dive & Quellen und Porträtfoto Valerie Höllinger, CEO Austrian Standards ©feelimage/Felicitas Matern hier in Printqualität zum Download.



* Blind, K., Neuhäusler, P., Schubert, T. (2026): „The economic effects of the quality infrastructure“, Technology in Society, Vol. 84, 103114. Siehe hier.