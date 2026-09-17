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  • OTS0021

Widerruf – OTS-Presseaussendung vom 4. November 2024 (OTS0079)

Wien (OTS) - 

W I D E R R U F

Amir Cavuoto widerruft die in seiner für die Initiative ‚Rettet den Christkindlmarkt‘ am 04.11.2024 versendeten OTS-Presseaussendung (04.11.2024,12:03:17 / OTS0079) enthaltenen Behauptungen

· Antisemitismus-Verdacht in SPÖ Wien - Rote Eminenz Walter Hillerer"

· „Eine jüdische Kauffrau wurde von der Stadt Wien Marketing GmbH geklagt, nachdem sie den mächtigen Walter Hillerer wegen der Neuvergabe der Stände am Wiener Christkindlmarkt kritisiert hatte. Vermutliches Ziel der Klage war, die Kauffrau um ihre wirtschaftliche Existenz und damit zum Schweigen zu bringen.”

· „Die Wiener SPÖ versucht über die Stadt Wien Marketing GmbH systematisch die Initiative "Rettet den Christkindlmarkt" und deren Unterstützer mundtot zu machen."

· „Dass ausgerechnet die jüdische Kauffrau als Klagssopfer ausgesucht wurde, erinnert an das dunkelste Kapitel der österreichischen Geschichte." als unwahr.

Rückfragen & Kontakt

Initiative "Rettet den Christkindlmarkt"
Amir Cavuoto, (Mediensprecher)
Telefon: +4369919667141
E-Mail: [email protected]

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