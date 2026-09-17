MCI mit erneutem Bewerbungsrekord

Innsbruck (OTS) -

Mit mehr als 5.000 Bewerbungen für knapp 1.400 neu zu vergebende Studienplätze verzeichnet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® erneut einen Höchstwert. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre eindrucksvoll fort: Nach rund 4.500 Bewerbungen im Jahr 2024 und erstmals mehr als 5.000 Bewerbungen im Vorjahr ist die Nachfrage neuerlich gestiegen.

Alle Bewerberinnen und Bewerber durchlaufen ein anspruchsvolles Aufnahmeverfahren. Aktuell kommen damit durchschnittlich – in Abhängigkeit vom Studiengang – 3 bis 4 Bewerbungen auf einen Studienplatz. Die hohe Nachfrage erstreckt sich über das gesamte Studienangebot – von Management, Recht, IT, Tourismus und Wirtschaftspsychologie über Soziales, Gesundheit, Sport- und Medizintechnologie bis hin zu Life Sciences, Ingenieurwissenschaft sowie Umwelt- und Energietechnik.

Die enge Vernetzung mit heimischen Unternehmen – von Lehrveranstaltungen und Fallstudien über Projekte und Praktika bis hin zu Abschlussarbeiten und Start-ups – schafft dabei eine wichtige Verbindung zwischen Hochschule und regionaler Wirtschaft. Dies spiegelt sich auch langfristig wider: Laut MCI Alumni Survey 2023 verbleiben mehr als zwei Drittel der Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Studienabschluss in Österreich, der Großteil davon in Tirol.

Statements

Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Gesundheit und Pflege: „Das MCI ist ein wichtiger Eckpfeiler des Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts und leistet einen essentiellen Beitrag dazu, qualifizierte Fach- und Führungskräfte für Tirol auszubilden und langfristig zu halten. Die neuerlich gestiegenen Bewerberzahlen zeigen eindrucksvoll, wie attraktiv das MCI insbesondere für junge Menschen ist und welchen Stellenwert die Unternehmerische Hochschule® für den Standort Tirol hat.“

Oswald Wolkenstein, Vorsitzender MCI Aufsichtsrat: „Die erneute Rekordzahl an Bewerbungen unterstreicht, welchen Stellenwert das MCI in der Bildungslandschaft genießt. Bildung, Innovation, Leistungsbereitschaft und internationale Vernetzung sind entscheidend für die Zukunft unseres Landes. Umso wichtiger ist es, dem Erfolg des MCI auch mit einer zeitgemäßen Infrastruktur Rechnung zu tragen.“

Julian Pfurtscheller, Vorsitzender ÖH MCI: „Die anhaltend hohe Nachfrage bestätigt, dass sich junge Menschen ganz bewusst für das MCI entscheiden. Gleichzeitig braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, damit die Hochschule ihren erfolgreichen Weg fortsetzen kann. Dazu gehören insbesondere ausreichende und zeitgemäße Räumlichkeiten für unsere Studierenden und Lehrenden.“

Andreas Altmann, MCI Rektor: „Laufende Spitzenergebnisse und Auszeichnungen in Umfragen, Akkreditierungen und Rankings, die zahlreichen Auslandsoptionen während eines MCI Studiums und die hervorragenden beruflichen Perspektiven unserer Alumni tragen zur anhaltend hohen Nachfrage bei. Besonders freut es mich, dass es gelingt, viele Studierende nach ihrem Abschluss im Land zu halten und damit der demographischen Entwicklung entgegen zu wirken.“