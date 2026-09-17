- 17.09.2026, 08:16:32
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- OTS0017
Termine am 17. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.30 Uhr, PK der FPÖ Wien mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Gemeinderat Maximilian Krauss zur kommenden Gemeinderatssitzung (1., Rathaus, FPÖ-Wien Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss) red
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