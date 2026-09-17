Viele Leads sind noch lange keine Kunden

Österreich/Wien (OTS) -

Mehr Reichweite, mehr Leads, mehr Kunden: Die Versprechen mancher Social-Media-Agenturen sind groß. Doch ob eine Kampagne tatsächlich erfolgreich wird, entscheidet sich nicht allein an der Zahl der generierten Kontakte.

Im Gespräch mit dem Herausgeber des MedienManagers erklärt Bernhard Kraft, Founder von woxtum, worauf es wirklich ankommt: Ist das eigene Produkt überhaupt über Social Media bewerbbar? Kennt das Unternehmen seine wirtschaftlichen Möglichkeiten? Und vor allem: Ist es in der Lage, aus gewonnenen Leads tatsächlich zahlende Kunden zu machen?

woxtum setzt dabei auf ein ungewöhnliches Modell: Der Kunde bezahlt die Agentur nur im Erfolgsfall. Damit zählt nicht das Versprechen, sondern das Ergebnis.

Ein spannendes Gespräch über Social-Media-Marketing, falsche Erwartungen und die Frage, was erfolgreiche Kundengewinnung wirklich ausmacht.