- 17.09.2026, 07:00:35
- /
- OTS0004
Viele Leads sind noch lange keine Kunden
Damit nicht das Versprechen sondern das Ergebnis zählt.
Mehr Reichweite, mehr Leads, mehr Kunden: Die Versprechen mancher Social-Media-Agenturen sind groß. Doch ob eine Kampagne tatsächlich erfolgreich wird, entscheidet sich nicht allein an der Zahl der generierten Kontakte.
Im Gespräch mit dem Herausgeber des MedienManagers erklärt Bernhard Kraft, Founder von woxtum, worauf es wirklich ankommt: Ist das eigene Produkt überhaupt über Social Media bewerbbar? Kennt das Unternehmen seine wirtschaftlichen Möglichkeiten? Und vor allem: Ist es in der Lage, aus gewonnenen Leads tatsächlich zahlende Kunden zu machen?
woxtum setzt dabei auf ein ungewöhnliches Modell: Der Kunde bezahlt die Agentur nur im Erfolgsfall. Damit zählt nicht das Versprechen, sondern das Ergebnis.
Ein spannendes Gespräch über Social-Media-Marketing, falsche Erwartungen und die Frage, was erfolgreiche Kundengewinnung wirklich ausmacht.
Das gesamte Interview sehen Sie hier
Ein spannendes Gespräch über Social-Media-Marketing, falsche Erwartungen und die Frage, was erfolgreiche Kundengewinnung wirklich ausmacht.
Rückfragen & Kontakt
MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TRO