Bundesheer gewinnt Auszeichnung beim „Goldenen Hahn“ 2026

Wien (OTS) -

Am 15. September wurde das Bundesheer beim Niederösterreichischen Landeswerbepreis „Goldener Hahn“ in der Kategorie „Events“ ausgezeichnet. In der Stadthalle Ybbs nahm das Bundesheer gemeinsam mit der Digitalagentur #clicksgefühle den ersten Platz für die Informations- und Leistungsschau zum Nationalfeiertag 2025 entgegen. Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur GPK public GmbH.

Am 22. und 26. Oktober 2025 verwandelte sich der Heldenplatz erstmals in eine interaktive Erlebniswelt des Bundesheeres. Mit KI-gestützter Face-Swap-Technologie, 360°-VR-Touren, einem VR-Flugsimulator und dem neu entwickelten „Missionenrad“ konnten die Besucher Einsatzszenarien und Berufsbilder des Bundesheeres hautnah erleben. Die eigens entwickelte Plattform nationalfeiertag25.at und ein professioneller Livestream erweiterten das Erlebnis über den Heldenplatz hinaus und erreichten auch die Online-Community. Heuer lädt die „Erlebniswelt Bundesheer“ von 24. bis 26. Oktober 2026 erneut auf den Wiener Heldenplatz ein. Das Verteidigungsministerium veranstaltet die Erlebniswelt gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), der Stadt Wien und der Bildungsdirektion Wien. Im Vorjahr informierten sich dort mehr als 7.000 Schüler bei rund 60 Ausstellern über mehr als 70 Lehrberufe und Ausbildungswege – doppelt so viele wie im Jahr davor.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Gerade junge Menschen erreichen wir heute nicht mehr nur über klassische Leistungsschauen, sondern mit digitalen, individuellen und emotionalen Formaten. Damit schaffen wir Erlebnisse und leisten einen messbaren Beitrag zur Personalgewinnung des Bundesheeres. Der erste Platz beim ‚Goldenen Hahn‘ zeigt, dass wir mit unserer modernen Event- und Kommunikationsarbeit neue Wege erfolgreich gehen.“

Der Goldene Hahn ist der Landeswerbepreis Niederösterreichs und zählt zu den traditionsreichsten Auszeichnungen für beispielhafte Werbe- und Kommunikationsarbeit in Österreich. Unter dem Motto „ECHT.GOLD.WERT!“ bewertete eine international besetzte Fachjury heuer fast 200 Einreichungen. Nach dem Sonderpreis beim Austrian Event Award im April 2026 ist der Goldene Hahn bereits die zweite Auszeichnung für die digitale Erlebniswelt am Nationalfeiertag 2025. Damit wird die konsequente Verbindung von Tradition, digitaler Innovation und dem klaren strategischen Ziel bestätigt, dem Bundesheer als moderner Arbeitgebermarke ein zeitgemäßes Gesicht zu geben.

Kurzfassung: